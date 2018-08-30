«Авангарду» не видать медалей в Балашихе. Оценка клубов КХЛ
Перед стартом чемпионата КХЛ «Советский спорт» знакомит читателей с его участниками. Начинаем с дальнего Востока – дивизиона Чернышева.
ВОСТОК
ДИВИЗИОН ЧЕРНЫШЕВА
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ»
31 победа, 93 очка, вылет в ¼ финала
- Звезда: Линус Умарк
- Главный тренер: Николай Цулыгин
- Интрига: Несмотря на весьма приличный состав уфимцы в последние годы выступают неровно. И что ни год – меняют тренеров. Вот и весной им не удалось договориться о новом контракте с маститым Эрккой Вестерлундом. Теперь команду доверили Николаю Цулыгину, который ранее главным тренером вообще никогда не работал. Рискованно!
- Прогноз: «Салават» вновь закончит плей-офф в четвертьфинале, хотя кровь соперникам попортит.
«АВАНГАРД»
29 побед, 81 очко, вылет в 1/8 финала
- Звезда: Сергей Широков
- Главный тренер: Боб Хартли
- Интрига: Омский клуб был бы в этом сезоне одним из претендентов на чемпионство, если бы не беда с ареной в Омске. Как ни крути, а скоропостижный переезд в Балашиху – это удар не только по имиджу клуба, но и по команде. Головы у ее игроков в начале сезона будут точно не на льду!
- Прогноз: При таком форс-мажоре о Кубке мечтать не приходится. Задача «ястребов» - не опуститься ниже своего прошлогоднего уровня.
«СИБИРЬ»
31 победа, 87 очков, 9-е место на Востоке
- Звезда: Энвер Лисин
- Главный тренер: Владимир Юрзинов-младший
- Интрига: В прошлом сезоне Владимир Юрзинов принял новосибирцев, когда они находились в «подвале» турнирной таблицы и совсем чуток не дотянул до заветной восьмерки. В нынешнем чемпионате «Сибирь» просто обязана вернуться в Кубок Гагарина, где не выступала уже два года.
- Прогноз: Команда будет сражаться за место в плей-офф. При нынешнем составе это – предел.
«АМУР»
29 побед, 88 очков, вылет в 1/8 финала
- Звезда: Владислав и Вячеслав Ушенины
- Главный тренер: Николай Борщевский
- Интрига: Прошлогодний успех обернулся для хабаровчан потерей лидеров. Лучший бомбардир Александр Бывальцев перешел в СКА, основной голкипер Юха Метсола – в «Салават», а главный тренер Андрей Мартемьянов – в «Автомобилист». Слишком много, чтобы вновь прыгнуть выше головы.
- Прогноз: «Амур» не сможет пробиться в плей-офф.
«БАРЫС»
24 победы, 74 очка, 10-е место на Востоке
- Звезда: Брэндон Боченски
- Главный тренер: Андрей Скабелка
- Интрига: Бравурно начав прошлый чемпионат, казахстанцы завершили его полным провалом. Летом команду покинул забивной форвард Найджел Доус. И, чтобы поправить дела в атаке, «Барыс» не нашел ничего лучше, как вернуть в состав Брэндона Боченски, год назад заявившего о завершении карьеры и пропустившего сезон.
- Прогноз: Андрей Скабелка попытается навести в команде порядок, но сразу сделать ее боеспособным участником плей-офф ему не удастся.
«АДМИРАЛ»
21 победа, 63 очка, 11-е место на Востоке
- Звезда: Сергей Коньков
- Главный тренер: Сергей Светлов
- Интрига: В прошлом сезоне новое руководство перевело клуб на такой жесткий хозрасчет, что его начали в спешном порядке, покидать и тренеры, и игроки, и административные работники. Судя по составу, в нынешнем чемпионате мало что изменится.
- Прогноз: Дальневосточники пропишутся на последних местах в Восточной конференции.
«КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР»
19 побед, 61 очко, 12-е место на Востоке
- Звезда: Ху Ян
- Главный тренер: Юсси Тапола
- Интрига: С нетерпением жду, как комментаторы будут описывать действия Ху Яна на льду. Ну а если серьезно, Олимпиада-2022 в Китае, где хозяева намерены выставить свою хоккейную сборную, не за горами. Значит, и в составе «Куньлуня» будет все больше местных игроков, что конечно же скажется на качестве игры.
- Прогноз: Последнее место в чемпионате.