V4x3 l 1535648804385

ВОСТОК

ДИВИЗИОН ЧЕРНЫШЕВА

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ»

31 победа, 93 очка, вылет в ¼ финала

  • Звезда: Линус Умарк
  • Главный тренер: Николай Цулыгин
  • Интрига: Несмотря на весьма приличный состав уфимцы в последние годы выступают неровно. И что ни год – меняют тренеров. Вот и весной им не удалось договориться о новом контракте с маститым Эрккой Вестерлундом. Теперь команду доверили Николаю Цулыгину, который ранее главным тренером вообще никогда не работал. Рискованно!
  • Прогноз: «Салават» вновь закончит плей-офф в четвертьфинале, хотя кровь соперникам попортит.

«АВАНГАРД»

29 побед, 81 очко, вылет в 1/8 финала

  • Звезда: Сергей Широков
  • Главный тренер: Боб Хартли
  • Интрига: Омский клуб был бы в этом сезоне одним из претендентов на чемпионство, если бы не беда с ареной в Омске. Как ни крути, а скоропостижный переезд в Балашиху – это удар не только по имиджу клуба, но и по команде. Головы у ее игроков в начале сезона будут точно не на льду!
  • Прогноз: При таком форс-мажоре о Кубке мечтать не приходится. Задача «ястребов» - не опуститься ниже своего прошлогоднего уровня.

«СИБИРЬ»

31 победа, 87 очков, 9-е место на Востоке

  • Звезда: Энвер Лисин
  • Главный тренер: Владимир Юрзинов-младший
  • Интрига: В прошлом сезоне Владимир Юрзинов принял новосибирцев, когда они находились в «подвале» турнирной таблицы и совсем чуток не дотянул до заветной восьмерки. В нынешнем чемпионате «Сибирь» просто обязана вернуться в Кубок Гагарина, где не выступала уже два года.
  • Прогноз: Команда будет сражаться за место в плей-офф. При нынешнем составе это – предел.

«АМУР»

29 побед, 88 очков, вылет в 1/8 финала

  • Звезда: Владислав и Вячеслав Ушенины
  • Главный тренер: Николай Борщевский
  • Интрига: Прошлогодний успех обернулся для хабаровчан потерей лидеров. Лучший бомбардир Александр Бывальцев перешел в СКА, основной голкипер Юха Метсола – в «Салават», а главный тренер Андрей Мартемьянов – в «Автомобилист». Слишком много, чтобы вновь прыгнуть выше головы.
  • Прогноз: «Амур» не сможет пробиться в плей-офф.

«БАРЫС»

24 победы, 74 очка, 10-е место на Востоке

  • Звезда: Брэндон Боченски
  • Главный тренер: Андрей Скабелка
  • Интрига: Бравурно начав прошлый чемпионат, казахстанцы завершили его полным провалом. Летом команду покинул забивной форвард Найджел Доус. И, чтобы поправить дела в атаке, «Барыс» не нашел ничего лучше, как вернуть в состав Брэндона Боченски, год назад заявившего о завершении карьеры и пропустившего сезон.
  • Прогноз: Андрей Скабелка попытается навести в команде порядок, но сразу сделать ее боеспособным участником плей-офф ему не удастся.

«АДМИРАЛ»

21 победа, 63 очка, 11-е место на Востоке

  • Звезда: Сергей Коньков
  • Главный тренер: Сергей Светлов
  • Интрига: В прошлом сезоне новое руководство перевело клуб на такой жесткий хозрасчет, что его начали в спешном порядке, покидать и тренеры, и игроки, и административные работники. Судя по составу, в нынешнем чемпионате мало что изменится.
  • Прогноз: Дальневосточники пропишутся на последних местах в Восточной конференции.

«КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР»

19 побед, 61 очко, 12-е место на Востоке

  • Звезда: Ху Ян
  • Главный тренер: Юсси Тапола
  • Интрига: С нетерпением жду, как комментаторы будут описывать действия Ху Яна на льду. Ну а если серьезно, Олимпиада-2022 в Китае, где хозяева намерены выставить свою хоккейную сборную, не за горами. Значит, и в составе «Куньлуня» будет все больше местных игроков, что конечно же скажется на качестве игры.
  • Прогноз: Последнее место в чемпионате.
Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.