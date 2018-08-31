Билл – снова король Востока! Оценка клубов КХЛ
«Советский спорт» продолжает знакомить читателей с клубами-участниками чемпионата КХЛ. На очереди дивизион Харламова.
ВОСТОК
ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА
«АК БАРС»
32 победы, 100 очков, чемпион КХЛ
- Звезда: Данис Зарипов
- Главный тренер: Зинэтула Билялетдинов
- Интрига: Казанский клуб остается самым стабильным в КХЛ. «Барсы» не меняют тренерский штаб и ежегодно точечно усиливают свой состав, не делая резких движений. В каждом их звене выступают известные игроки. В том числе достойные призыва в сборную, но не всегда туда попадающие по неясным причинам.
- Прогноз: На Востоке «Ак Барс» вновь станет сильнейшим, но взять второй раз кряду Кубок Гагарина ему не позволят.
«МЕТАЛЛУРГ»
32 победы, 95 очков, вылет в ¼ финала
- Звезда: Сергей Мозякин
- Главный тренер: Йозеф Яндач
- Интрига: «Магнитка», безусловно, один из лидеров Востока. И без того крепкий состав усилил вернувшийся из НХЛ Николай Кулемин. Но справится ли с реалиями российской глубинки новый наставник из Чехии? Тут есть сомнения…
- Прогноз: В прошлом сезоне «металлургов» остановил в плей-офф «Ак Барс». И если они встретятся в полуфинале Кубка Гагарина или ранее, результат будет тем же.
«АВТОМОБИЛИСТ»
31 победа, 95 очков, вылет в 1/8 финала
- Звезда: Найджел Доус
- Главный тренер: Андрей Мартемьянов
- Интрига: Хоккей в Екатеринбурге в последние годы развивается настолько стремительными темпами, что хочется верить – уже в этом сезоне «Автомобилист» застолбит себе место в элите КХЛ.
- Прогноз: Уральцы просто обязаны сделать в плей-офф шаг вперед. И если не доберутся до финала Востока, то уж в полуфинале точно будут биться на равных с фаворитами.
«ТРАКТОР»
31 победа, 96 очков, вылет в ½ финала
- Звезда: Виталий Кравцов
- Главный тренер: Герман Титов
- Интрига: С новым тренером челябинцы перейдут на наступательный «кусачий» хоккей, который Титов проповедует во всех своих командах. Но это может обернуться потерями очков в битвах с принципиальными соперниками, у которых атака не слабее.
- Прогноз: «Трактор» сдаст прошлогодние позиции, закончив плей-офф еще в первом раунде.
«НЕФТЕХИМИК»
30 побед, 94 очка, вылет в 1/8 финала
- Звезда: Илья Ежов
- Главный тренер: Андрей Назаров
- Интрига: Амбициозный специалист Андрей Назаров быстро вернул нижнекамцам неуступчивость и нелегкую славу «Грозы авторитетов». Посмотрим, как высоко сможет подняться команда за счет агрессивности, имея небольшой бюджет.
- Прогноз: «Нефтехимик» вновь будет сражаться за место в плей-офф. Но дальше первого раунда не пройдет.
«ТОРПЕДО»
29 побед, 89 очков, вылетели в 1/8 финала
- Звезда: Михаил Варнаков
- Тренер: Дэвид Немировски
- Интрига: После ухода большого любителя хоккея Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, «Торпедо» пришлось затянуть бюджетный поясок. Этот сезон станет определяющим для клуба – каким он станет на ближайшие годы.
- Прогноз: С неопытным тренером нижегородцам не удастся пройти в плей-офф на Востоке.