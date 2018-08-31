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«Советский спорт» продолжает знакомить читателей с клубами-участниками чемпионата КХЛ. На очереди дивизион Харламова.

ВОСТОК
ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА

«АК БАРС»
32 победы, 100 очков, чемпион КХЛ

  • Звезда: Данис Зарипов
  • Главный тренер: Зинэтула Билялетдинов
  • Интрига: Казанский клуб остается самым стабильным в КХЛ. «Барсы» не меняют тренерский штаб и ежегодно точечно усиливают свой состав, не делая резких движений. В каждом их звене выступают известные игроки. В том числе достойные призыва в сборную, но не всегда туда попадающие по неясным причинам.
  • Прогноз: На Востоке «Ак Барс» вновь станет сильнейшим, но взять второй раз кряду Кубок Гагарина ему не позволят.

«МЕТАЛЛУРГ»
32 победы, 95 очков, вылет в ¼ финала

  • Звезда: Сергей Мозякин
  • Главный тренер: Йозеф Яндач
  • Интрига: «Магнитка», безусловно, один из лидеров Востока. И без того крепкий состав усилил вернувшийся из НХЛ Николай Кулемин. Но справится ли с реалиями российской глубинки новый наставник из Чехии? Тут есть сомнения…
  • Прогноз: В прошлом сезоне «металлургов» остановил в плей-офф «Ак Барс». И если они встретятся в полуфинале Кубка Гагарина или ранее, результат будет тем же.

«АВТОМОБИЛИСТ»
31 победа, 95 очков, вылет в 1/8 финала

  • Звезда: Найджел Доус
  • Главный тренер: Андрей Мартемьянов
  • Интрига: Хоккей в Екатеринбурге в последние годы развивается настолько стремительными темпами, что хочется верить – уже в этом сезоне «Автомобилист» застолбит себе место в элите КХЛ.
  • Прогноз: Уральцы просто обязаны сделать в плей-офф шаг вперед. И если не доберутся до финала Востока, то уж в полуфинале точно будут биться на равных с фаворитами.

«ТРАКТОР»
31 победа, 96 очков, вылет в ½ финала

  • Звезда: Виталий Кравцов
  • Главный тренер: Герман Титов
  • Интрига: С новым тренером челябинцы перейдут на наступательный «кусачий» хоккей, который Титов проповедует во всех своих командах. Но это может обернуться потерями очков в битвах с принципиальными соперниками, у которых атака не слабее.
  • Прогноз: «Трактор» сдаст прошлогодние позиции, закончив плей-офф еще в первом раунде.

«НЕФТЕХИМИК»
30 побед, 94 очка, вылет в 1/8 финала

  • Звезда: Илья Ежов
  • Главный тренер: Андрей Назаров
  • Интрига: Амбициозный специалист Андрей Назаров быстро вернул нижнекамцам неуступчивость и нелегкую славу «Грозы авторитетов». Посмотрим, как высоко сможет подняться команда за счет агрессивности, имея небольшой бюджет.
  • Прогноз: «Нефтехимик» вновь будет сражаться за место в плей-офф. Но дальше первого раунда не пройдет.

«ТОРПЕДО»
29 побед, 89 очков, вылетели в 1/8 финала

  • Звезда: Михаил Варнаков
  • Тренер: Дэвид Немировски
  • Интрига: После ухода большого любителя хоккея Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, «Торпедо» пришлось затянуть бюджетный поясок. Этот сезон станет определяющим для клуба – каким он станет на ближайшие годы.
  • Прогноз: С неопытным тренером нижегородцам не удастся пройти в плей-офф на Востоке.
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