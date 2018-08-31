Накануне старта чемпионата КХЛ «Советский спорт» продолжает знакомить с клубами-участниками. На очереди дивизион Боброва Западной конференции

СКА

Сезон-2017/18: 47 побед, 138 очков, Кубок континента, вылет в полуфинале плей-офф

Звезда: Никита Гусев

Главный тренер: Илья Воробьев

Интрига: после ухода штаба Олега Знарка у руля встал триумвират, с Воробьевым пришли бывшие главные тренеры Алексей Кудашов и Анвар Гатиятуллин. СКА перенес перезагрузку, потеряв Илью Ковальчука и Вячеслава Войнова. Но остался базовым клубом сборной, усилившись целой группой кандидатов в главную команду страны. Что ждет СКА?

Прогноз: СКА продолжит доминировать в регулярном чемпионате, но снова уступит ЦСКА в финале конференции.

ЙОКЕРИТ

Сезон-2017/18: 31 победа, 103 очка, вылет в полуфинале конференции

Звезда: Петер Регин

Главный тренер: Лаури Марьямяки

Интрига: Потеряв звездного вундеркинда Толванена, «шуты» сохранили костяк команды. Опыт и высокое мастерство исполнителей делает их одними из фаворитов Западной конференции. В плей-офф финнам не хватало драйва. Сумеет ли новый молодой наставник

команды должным образом мотивировать опытных подопечных в кубовых сражениях?

Прогноз: вылет во втором раунде плей-офф

ДИНАМО М

Сезон-2017/18: 20 побед, 80 очков, 9-е место на Западе

Звезда: Вадим Шипачев

Главный тренер: Владимир Воробьев

Интрига: Удастся ли перезагрузившемуся «Динамо» вернуться в группу лидеров чемпионата? Бело-голубые солидно укрепились. Особенно впечатляет центральная ось, а также связка Шипачев – Дмитрий Кагарлицкий. Сохранит ли Воробьев, которого не критикует разве что ленивый, пост главного тренера? Избавятся ли бело-голубые от комплекса «Спартака», которому они уступили в последних семи матчах?

Прогноз: вылет во втором раунде плей-офф

СПАРТАК

Сезон-2017/18: 26 побед, 85 очков, вылет из плей-офф в первом раунде

Звезда: Александр Хохлачев

Главный тренер: Вадим Епанчинцев

Интрига: Сумеет ли «Спартак» не просто повторить достижение прошлого сезона, но и пройти первый раунд плей-офф? Красно-белые сохранили главного тренера и свою первую звезду. Приглашенному из Череповца вратарю Юлиусу Гудачеку бросит перчатку россиянин Никита Беспалов. Очень рассчитывают в «Спартаке» на новичков – форварда Илью Зубова и защитника Андрея Кутейкина. А также на генерального менеджера Алексея Жамнова, который в нужный момент появляется на лавке.

Прогноз: вылет во втором раунде плей-офф.

СЕВЕРСТАЛЬ

Сезон-2017/18: 25 побед, 83 очка, вылет в первом раунде плей-офф

Звезда: Даниил Вовченко

Главный тренер: Александр Гулявцев

Интрига: «Сталевары» лишились своих лидеров во главе с капитаном Кагарлицким и вратарем Гудачеком. Сумеет ли пришедший из «Авангарда» голкипер Доминик Фурх заменить любимца череповецких болельщиков? Сохранит ли взятый в межсезонье бомбардирский темп ветеран Максим Рыбин? Продолжится ли взлет молодого форварда Игоря Гераськина?

Прогноз: вылет в первом раунде плей-офф.

ДИНАМО Р

Сезон-2017/18: 14 побед, 50 очков, 13-е место на Западе

Звезда: Кристерс Гудлевскис

Главный тренер: Гиртс Анкипанс

Интрига: Мы уже забыли, насколько кусачими могут быть рижане. Под руководством Юлиуса Шуплера они после мощного спурта врывались в плей-офф. Теперь надежды латвийцев связаны с вернувшимся из-за океана в родные пенаты вратарем Гудлевскисом. На Олимпиаде в Сочи он едва не остановил канадцев. Не растерял ли 26-летний голкипер кураж в четырехлетней командировке за океан?

Прогноз: Даже Гудлевскис не поможет рижанам пробиться в плей-офф.