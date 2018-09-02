1. ЕМЕЛИН – В «АВАНГАРДЕ»

Омский клуб из Балашихи усиливается невероятными темпами. Теперь в команду перешел 32-летний защитник Алексей Емелин, который провел прошлый сезон в «Нэшвилле» – и подписал аж трехлетний контракт. Вот так в нем уверены.

Я удивился, что Емелин оказался не в «Ак Барсе». Мне еще в мае говорили в Казани, что особо на Алексея не претендуют. Но линия обороны этого клуба – не самая сильная в лиге, а 1:6 дома от СКА об этом тоже как бы намекают. Емелин же – человек опытный и точно не помешает любому клубу КХЛ.

Да, это защитник определенного стиля, ценный на маленьких площадках, умеющий делать много хитов. На финские коробки в нашей лиге понемногу переходят. Но вот с силовыми приемами Алексею нужно аккуратнее, иначе он будет хватать много дисквалификаций. Хотя что его учить? Он прекрасно знает, что такое КХЛ. А к судейству привыкнет, добавив мускулы и жесткость «Авангарду».

Почему контракт подписан только в сентябре? Емелин до последнего ждал предложений из НХЛ. А в «Нэшвилле» ему толком не дали развернуться, держа в третьей паре, в плей-офф иногда вообще сажая в запас. Лучшего Емелина мы видели на золотом чемпионате мира-2012 в Швеции и Финляндии – главный тренер Зинэтула Билялетдинов тогда замечательно раскрыл игрока.

2. БЕЛОРУСОВ РАЗРЕШИЛИ

Как-то очень быстро все решили с белорусами. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что у хоккеистов из этой страны в нашей лиге уже нет статуса легионеров. То есть закон уже принят Минспорта, и в КХЛ его будут выполнять. Потому что лига живет по законам Российской федерации. Ну а регламент, как у нас бывает, изменили моментально.

Жаль только, что, как всегда, сделали это на флажке, когда уже стартовал сезон, и все команды укомплектованы. И жаль, что были эти три года, когда белорусы считались легионерами. За это время кто-то из них отказался от спортивного гражданства, перестав выступать за сборную, а сама Белоруссия вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира.

Мы своими решениями сделали слабее братскую страну. Но теперь исправились. Лучше поздно, чем никогда.

3. КОГО СОКРАТЯТ

Кроме того, Чернышенко подтвердил, что в КХЛ может скоро вступить французский клуб, а вот команду из Объединенных Арабских Эмиратов ждать не стоит (это утверждал предыдущий президент КХЛ Александр Медведев). Но лига будет и дальше держать курс на сокращение российских клубов. Кого убирать теперь? Вариантов не так много – «Витязь», рижское «Динамо», «Слован», «Северсталь», «Амур», «Адмирал», «Барыс».

Однако иностранные клубы не тронут, это геополитика. Как и Дальний Восток – смог ведь выжить «Адмирал» вопреки всему, даже задержкам зарплат перед игроками. «Витязь» – там сильное руководство во главе с Михаилом Головковым и тем же Медведевым, а с приходом Валерия Шанцева уже не надо сливать подольскую команду с московским «Динамо». Остается «Северсталь», и она снова под ударом – как и год назад.