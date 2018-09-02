После матча «Трактор» — ЦСКА (0:3) мы увидели интересное пари, как шоумен Станислав Ярушин бил 10 буллитов самому Сергею Бобровскому.

«Советский спорт» уже писал об этом необычном пари. Звезда «Универа», певец и шоумен Станислав Ярушин бросил вызов голкиперу «Коламбуса» Сергею Бобровскому, который проводил последние дни в России перед отлетом в Америку.

Суть челленджа – если комик забивает два буллита из десяти, то вратарь «Блю Джекетс» выступает в пяти матчах НХЛ в шлеме с надписью «Ярушин thebest». А если не забивает, то Станислав будет ходить несколько недель в майке с надписью «Bobistop». То есть «Боб – это высота».

Бить буллиты решили после матча «Трактора», причем болельщики не разошлись. Хотя их команда проиграла, и это было воскресенье. Труба звала в вечерние бары или к семьям. Но остался весь стадион, чтобы посмотреть на чудо-поединок. Даже хоккеисты ЦСКА прильнули к стеклу, встав у бортика.

Мы детально опишем попытки Ярушина, потому что это очень интересно – как любитель бьет буллиты профессионалу. Не сомневаемся, что об этом мечтают многие болельщики, которые в этот вечер мысленно представляли себя на месте Станислава.

Первая попытка – Ярушин робко бросил в щитки. Вторая – шайба пролетела выше ворот. Показалось, что Бобровский ее коснулся, и она чиркнула по его амуниции.

Но вот третья попытка получилась замечательной. Станислав выкатился на ворота, зажмурил глаза и щелкнул со всей силы. Голкипер «Коламбуса» просто не успел среагировать. Да никто бы не смог – не хватило бы реакции!

Почему же Ярушин отказался от этого успешного метода? Почему дальше не щелкал? Кстати, после второй попытки секундант шоумена Виталий Кравцов что-то шепнул ему на ухо. Мы уверены, именно об этом он и говорил.

Четвертая попытка – Стас зафинтил, шайба прошла мимо. Пятая – хотел бросить в домик, но попал в щитки.

А ведь говорил Евгений Кузнецов, который готовил Ярушина к этой дуэли: «Шансы у тебя будут, если сразу забить из первых трех одну. Потом можно еще одну заковырять, какую-нибудь нелепую».

Но она все не заковыривалась. Шестая – Боб далеко вышел из ворот и отбил. Седьмая – шайба сошла с крюка. Восьмая – Ярушин слишком далеко увел шайбу. Девятая – бросок, и Бобровский отбил.

Барабанная дробь… Актер делает что-то странное, пытаясь нанести бросок из-под ноги. Конечно, голкипер «Коламбуса» с этим справляется.

«Ну что, делаем реванш через год?» – призвал Ярушин. – «Легко! - согласился Бобровский. – Встречаемся здесь же, в Челябинске!»