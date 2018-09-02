Уфимцы сумели сравнять счет на исходе основного времени, дважды реализовав большинство. И вырвали у москвичей победу в овертайме – 3:2.

ВОЗВРАЩЕНИЕ «ДИНАМО» НА ХОДЫНКУ

Бело-голубые уже делали «Мегаспорт» своей домашней ареной в сезоне 2012/13 и выступали там весьма успешно. Шесть лет назад, осенью 2012 года, когда в НХЛ грянул очередной локаут и в КХЛ из-за океана прилетели многие известные игроки, «Динамо» провело в «Мегаспорте» 5 матчей и одержало в них четыре победы. 3:2 (по буллитам) над «Авангардом», 4:3 по буллитам над «Салаватом Юлаевым», 2:0 над «Ак Барсом» и 5:2 над «Спартаком». Уступили бело-голубые тогда только «Атланту» (2:5) ныне уже исчезнувшему с карты КХЛ.

Теперь динамовцы намерены провести на Ходынке первую часть сезона, чтобы после Нового года перебраться в Петровский парк уже на постоянное место жительство. И руководство бело-голубых надеется, что «Мегаспорт» вновь принесет клубу удачу.

СТАРТОВОЕ ВБРАСЫВАНИЕ ОТ БОЛЕЛЬЩИКА

Необычным оказалось и стартовое вбрасывание перед матчем. Обычно встречу начинает один из именитых динамовских ветеранов. Однако на этот раз на лед пригласили… 11-летнего Дамира, юного динамовского болельщика, который самым первым пришел в «Мегаспорт» на воскресный матч, чтобы поддержать любимую команду.

По ходу встречи подарок получил и более взрослый фанат. 41-летнего Алексея московский клуб поздравил с днем рождения, который он решил отметить на матче «Динамо».

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ГОЛ ПАНКРАТОВА ВИШНЕВСКОГО

Первую шайбу в ворота «Салавата Юлаева» в этом матче отправил нападающий «Динамо» Семен Панкратов. Однако этот гол во втором периоде никак не мог быть засчитан.

Ведь шайба влетела в уфимскую сетку во время отложенного удаления в составе москвичей. В этот момент Панкратов чисто «обокрал» защитника «Салавата» Артема Сергеева в чужой зоне и тут же инстинктивно бросил по воротам.

Гол, конечно, не засчитали, поскольку игра должна была быть остановлена свистком арбитра сразу после того, как динамовец коснулся шайбы.

Оскорбленный же до глубины души Сергеев полез после этого на динамовца с кулаками. И в итоге их обоих также удалили с площадки за эту потасовку.

Любопытно, что в конце матча ситуация полностью повторилась. Только на этот раз шайбу при отложенном удалении забил Дмитрий Вишневский, который сам же вслед за этим и отправился в штрафной бокс.

МОСКОВСКИЙ ДЕБЮТ ШИПАЧЕВА

Один из лучших центрфорвардов России, олимпийский чемпион Вадим Шипачев в воскресенье официально дебютировал за «Динамо» в чемпионате КХЛ.

На лед он вышел в одной связке с экс-капитаном «Северстали» Дмитрием Кагарлицким и молодым форвардом Андреем Алексеевым. В первой половине встречи ударное звено «Динамо» пробовало соперника на зуб, создавая опасные моменты. А затем пошли и голы.

Заброшенные шайбы записали на свой счет Алексеев и Кагарлицкий. А на счету Шипачева, который, как и задумывалось, стал дирижером атак – два бала за результативные передачи. В общем дебют новому динамовскомузвену удался. Оно на верном пути. Вот только в первом матче двух их голов оказалось недостаточно для победы.

ТРЕНЕРСКАЯ РОКИРОВКА ЦУЛЫГИНА

Уфимский воспитанник Николай Цулыгин, возглавив «Салават Юлаев», дебютировал в роли главного тренера не только в КХЛ, но и вообще в своей карьере. В прошлом сезоне он был в Уфе одним из ассистентов финского специалиста ЭрккиВестерлунда. А также помогал ему в роли переводчика в общении с журналистами и игроками.

Сейчас он может общаться и с теми, и с другими уже от первого лица. Уфимцы под руководством Цулыгина выиграли два летних турнира. А в Москве вновь проявили характер! В чистую проиграв второй период, они боролись до конца, дважды реализовали большинство в последней трети и забили победный гол в овертайме.

– Я сказал ребятам спасибо за такой дебют, Они же вытащили матч в концовке, – признался Цулыгин после матча. – Поначалу то тяжело было. Динамовцы очень здорово действовали, используя свои моменты.

«Динамо» (Москва) – «Салават Юлаев» – 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)

Голы: 1:0 Алексеев (Кагарлицкий, Шипчев, 34.06), 2:0 Кагарлицкий (Шипачев, 37.46), 2:1 Кемппайнен (Хартикайнен, Умарк, 54.05, б.), 2:2 Бурдасов (Кемппайнен, 58.06, б.), 2:3 Сергеев (Ткачев, 62.12)

Вратари: Еременко – Метсола

Штраф: 22 – 4

Броски: 19 – 33

«Мегаспорт». 7054 зрителя