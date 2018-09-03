Питерский клуб уже на протяжении 9 лет испытывает проблемы именно в домашних матчах с «Торпедо». Проиграли армейцы и на этот раз – 3:4.

БАРЬЕР НА ВОЛГЕ

В КХЛ существует клуб, который на протяжение уже девяти последних лет создает питерцам огромные проблемы на своем льду. И имя ему – «Торпедо».

Последний раз СКА побеждал в Нижнем Новгороде в основное время почти девять лет назад – 13 ноября 2009 года. В последующих встречах «автозаводцы» своих болельщиках в битвах с лидером КХЛ не подводили! Семь раз они побеждали питерцев дома в игровое время. А уступили всего лишь дважды – по буллитам.

Сезон 2010/11 – 5:2

Сезон 2011/12 – 5:3

Сезон 2012/13 – 4:2

Сезон 2013/14 – 5:2

Сезон 2014/15 – 0:1 бул.

Сезон 2015/16 – 6:5 ОТ

Сезон 2016/17 – 4:2

Сезон 2017/18 – 3:4 бул.

В понедельник СКА опять был вынужден затормозить на Волге. Ведя 2:0 после первого периода, армейцы в итоге традиционно уступили в Нижнем.

ДЕБЮТ НЕМИРОВСКИ

Весной в нижегородском клубе завершилась эпоха Петериса Скудры. Пять лет харизматичный и экспрессивный латвийский специалист находился у руля «Торпедо». А сменил его на посту главного тренера канадец Дэвид Немировски, имеющий также и российское гражданство. И вот тут «Торпедо» в какой-то мере осталось верным себе. В 2013 году лет Скудра дебютировал здесь в роли наставника команды. Сейчас его судьбу повторяет Немировски, который в отличие от того же Скудры тренером вообще никогда раньше не работал!

Зато он, даром что канадец, свободно говорит по-русски, прекрасно знает «кухню» нашей лиги, и имеет в своем штабе куда опытного в тренерском деле шведа Фредрика Стиллмана, ставшего олимпийским чемпионом в 1994 году.

В общем, рисковать с главным тренером «Торпедо» не впервой! Пока нижегородцы показали, что предпочитают атакующий хоккей даже в матче с лидером и авторитетов не признают!

СКОРОСТРЕЛЬНОСТЬ ГУСЕВА

Лидер атак СКА и сборной России Никита Гусев продолжает приятно поражать своих поклонников. Форвард уже успел отличиться голом, реализовав большинство в стартовом матче «Ак Барса».

Ну а во встрече с «Торпедо» Никита отпраздновал взятие ворот уже на 34-й секунде! На этот раз никакой хитрости не было. Зато был идеальный по точности бросок с ходу – точно в девятку.

Надо отметить, что второй гол СКА забросил наоборот на последней минуте периода – за 11 секунд до перерыва. И тут снова не обошлось без Гусева, заработавшего балл за результативный пас. Однако столь бравурного начала для победу оказалось мало…

ИНФАРКТНЫЙ КАМБЭК

За три с половиной минуты до конца встречи СКА еще вел 3:2. Но тут удаления синхронно схлопотали Гусев и Токранов. Неужели «5 на 3»? Нет! Уже при двойном отложенном штрафе Ураков так активно атаковал питерского вратаря, что тоже схлопотал фол.

Но и при игре «4 на 3» торпедовцы реализовали большинство за 13 секунд, прекрасно разыграв трехходовку! Овертайм? И снова мимо! Точнее – и снова гол. Через 36 секунд в ворота СКА влетает еще одна шайба. Уже победная, от Паршина.

Такой мощной концовки хозяев даже самые преданные болельщики «Торпедо», наверное, не ожидали.

«Торпедо» – СКА – 4:3 (0:2, 2:1, 2:0)

Голы: 0:1 Гусев 2 (Барабанов, Херсли, 0.34), 0:2 Хафизуллин 1 (Херсли, Гусев, 19.49), 1:2 Саболич 1 (Кейлоф, 25.12), 1:3 Тихонов 2 (34.35, м.), 2:3 Галузин 1 (Сергиенко, 37.06), 3:3 Шенфельд 1 (Баранцев, Варнаков, 56.48, б.), 4:3 Паршин 1 (Хольм, 57.24)

Вратари: Галимов – Хелльберг

Броски: 31 – 35

Штраф: 10 – 10