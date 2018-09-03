ГУСЕВ – ФОРВАРД-БОГ

Перезагрузка в СКА прошла так, что никто не заметил. Олег Знарок – очень крутой тренер. Но теперь у руля стоит вообще триумвират: Илья Воробьев, Алексей Кудашов, Анвар Гатиятулин. Каждый работал главным в КХЛ, каждый добивался успеха.

Я раньше думал, что Наиль Якупов безнадежен. Сразу три клуба НХЛ дали от ворот поворот первому номеру драфта. «Эдмонтон», «Сент-Луис», «Колорадо» – бай-бай по всем фронтам.

Но СКА – это великий реаниматор. Может, вы не вспомните, что Артемий Панарин был пареньком, который оказался не нужен «Ак Барсу», его не ставили на матчи плей-офф. Форвард расцвел, когда переехал в Питер. Потом были «Колдер Трофи» в НХЛ, звездные сезоны в «Чикаго» и «Коламбусе», впереди – контракт на $10 млн в год.

Когда было нужно кем-то Артемия заменить, откопали Гусева. Тогда Никиту называли насмешливо: «Панаринозаменитель». То ли в Хабаровске его нашли, то ли в Ханты-Мансийске. В каком-то месте на букву «Х». Я сам помню, как грустил Гусев, когда его убирали из ЦСКА при Джоне Торчетти: «Слабый, не ведет силовую борьбу».

Теперь Гусев – не форвард, а Бог. Он спас сборную России на Олимпиаде, когда забил Тот самый гол. Он был признан самым ценным игроком КХЛ прошлого сезона. И теперь играет так, что божит в каждом матче.

Вы можете не любить СКА. Но это в СКА спасли карьеры будущим звездам.

МОЛОДОСТЬ ДАЦЮКА

Теперь СКА набрал игроков на полтора состава. Вагон и маленькая тележка. Некоторые остаются в запасе, попадая под ротацию. Но это уже как Спарта. Выживут сильнейшие – и они станут новыми звездами сборной России. Именно это обещали Андрею Кузьменко на турнире SochiHockeyOpen. История закрутилась, и в итоге игрока обменяли из ЦСКА в СКА, где Кузя-2 и подписал четырехлетний контракт. Вы наблюдайте, как будет коваться сталь.

Как это удается СКА? Дело не только в хорошем бюджете по меркам КХЛ. Там налажена система скаутинга, подготовки молодых хоккеистов, вытягивается уровень ветеранов. Смотрите, как Павел Дацюк обрел вторую молодость в этом клубе, вошел в «TripleGoldClub» на Олимпиаде.

А если хоккеист не заиграет в СКА, то попадает в другую команду, приходя туда уже как звезда. Александр Хохлачев, Дмитрий Юдин («Ак Барс» хочет поменять его на Ярослава Косова), Александр Кадейкин продолжают карьеру и остаются на виду в КХЛ.

ДЕНЬГИ СКА

Прикол в том, что СКА при своих больших деньгах начал подстраиваться под лимит зарплат, который снижается в КХЛ с каждым сезоном. К первенству 2020/21 мы увидим жесткий потолок в 900 млн рублей, который нельзя будет превышать.

По моей инсайдерской информации, теперь в Питере есть стандартная такса для заметных игроков – четырехлетний контракт в 70 млн рублей за сезон. Знаете, в КХЛ в других клубах покруче швыряются бабками. Так что меня СКА удивляет и этим.

Я не могу представить, чтобы Питер дал трехлетний контракт на 500 млн рублей одному немолодому форварду, вернувшемуся из «Айлендерс», чью карьеру едва подкосили травмы. Он начал забивать в звене с Сергеем Мозякиным? Слава богу! Но мы сейчас о финансах говорим.

Ну или насыпать больше 100 млн рублей какому-нибудь защитнику, который уехал в олимпийский сезон в клуб-аутсайдер НХЛ и не смог там закрепиться. Такая же такса, соточка, у силового ветерана, приехавшего из лучшего клуба по итогам регулярки НХЛ. А почему они все не едут в СКА? Потому что не вписываются в формат.

Когда хоккеисты выбирают клуб из-за условий, это не только деньги. Они точно знают, что будут играть в хорошей системе. Там есть вертикаль КХЛ – ВХЛ – МХЛ. Там выстроили суперсовременную базу под названием «Хоккейный город» – напротив стадиона «Ледовый». Причем построили так быстро, что я даже не заметил, когда это произошло. И я вообще обалдел, когда на днях встретился в Сочи с первым президентом КХЛ Александром Медведевым, и он сказал, что в Санкт-Петербурге будет воздвигнут самый большой хоккейный стадион в мире – на 22 тысячи зрителей. И контролем строительства – внимание! – займется сам СКА. То есть крышу сооружения не склюют бакланы. По крайней мере, хочется в это верить. Там должен пройти чемпионат мира по хоккею-2023.

СОСТАВ И РОТАЦИЯ

На уровне физическая подготовка, где индивидуальный подход к каждому. Есть видеоанализ и теоретическая подготовка, есть медицина и восстановление. То есть инфраструктура на порядок выше, чем в очень многих клубах КХЛ. Вот с кого надо снимать кальку. Кстати, по этому пути, как я понимаю, теперь идет «Авангард».

Меня зацепила история с юниором Василием Подколзиным, который блестяще проявил себя на Кубке Глинки в составе юниорской сборной России. Так получилось, что игрок сам ушел из «Витязя» и уже собрался в канадскую юниорскую лигу. Но его перехватили в СКА, и Василий сам выбрал этот клуб, потому что увидели перспективу развития. И что теперь, топтать Питер за то, что там так поступили? Они ведь не безумными деньгами перебили игрока. Просто предложили контракт.

Лично я выступаю за то, чтобы у нас была система как в НХЛ – основной клуб и фарм-команда. В сумме – 50 игроков. И ротация между ними, чтобы не раздувался состав.

Но если регламент КХЛ это позволяет, по полтора состава набирают и другие ведущие клубы лиги. Заметных игроков сажают на двусторонние контракты, чтобы было можно формально отправить их в ВХЛ.

Тем не менее, СКА играет в активный комбинационный атакующий хоккей, который также можно назвать тотальным: все в атаке, все – в обороне. Такой стиль предполагает ротацию, иначе игроки не будут восстанавливаться. Главное для меня – в Питере не губят хоккеистов на лавке, а делают грамотный отбор. Кто-то пойдет наверх, в лидеры сборной. А кто-то отсеется в команду КХЛ пониже. Возвращаясь к теме Якупова, я надеюсь, что Наиль пробьется в сборную. Хороший парень. Я уже устал видеть его мытарства. Пусть, наконец, заиграет.