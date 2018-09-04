Все идет к тому, что Балашиха увидит финал Кубка Гагарина впервые с 2010 года, когда ХК МВД сражался с «Ак Барсом» - и уступил в равной борьбе, в седьмом матче. Причем тогда подмосковной командой руководил Олег Знарок. И в этом году Знарка активно звали стать главным тренером «Авангарда». Но он отказался, а руководство клуба выбрало канадца Боба Хартли. Сейчас кажется, это был изумительный выбор.

Ну ладно, о финале пока загадывать рано. Но «Авангард» поражает своей мощью. В первом матче эта команда вынесла в гостях «Локомотив» (4:0). Тальбо, Широков, Фисенко, Зернов. Отличились три звена из четырех.

Перед принципиальной рубкой «Динамо» М – «Авангард», у которой глубокие исторические корни, меня попросили сделать прогноз на этот матч. Подумав, я выбрал «ястребов». И предсказал счет 3:1. Потому что москвичи еще ищут свою игру, а «Авангард» на таком ходу, что дух захватывает.

Оказалось, я поскромничал – получилось 5:1. Разница бросков в первом периоде шокировала 21-3 в пользу команды, которая уже в понедельник проведет первый матч в Балашихе (против «Нефтехимика»). А кого выделить? Широков, Манукян, Пивцакин, Галимов, Петров – теперь забили все четыре звена. Команда очень ровная, Хартли рулит ей умело. И даже Игорь Бобков не сделал сухарь – сначала ему забили, а потом голкипер уехал в запас, и канадский тренер дал поиграть Алексею Мурыгину.

Динамовец Даниил Тарасов при счете 0:4 полез с кулаками на Анселя Галимова, но это был жест отчаяния. Москвичи выглядели гораздо слабее, и я теперь не удивлюсь, если история закольцуется так, что в «Динамо» вернется Олег Знарок.

Нужно ведь выполнять обещание, которое дал генеральный директор клуба Валерий Шанцев в редакции «Советского спорта»: «Задачу выхода в плей-офф «Динамо» уже решило».

Но на старте – два поражения из двух. «Авангард» же, который теперь базируется в Подмосковье, лидирует в Восточной конференции. Молодцы, все по делу. Если взять за отрезок первые четыре дня чемпионата, «ястребы» выглядят сильнее всех.