Переехав в Балашиху, «ястребы» крупно обыгралиуже двух лидеров Запада. Сперва «Локомотив» (4:0), а во вторник – бело-голубых (5:1).

ИМЕНИННИК АФИНОГЕНОВ

В день матча свое 39-летие отпраздновал один из самых знаковых новичков «Динамо» - чемпион мира-2008 и бронзовый призер ОИ-2002 Максим Афиногенов, последние пять сезонов бывший лидером «Витязя».

Впрочем, новичком бело-голубых можно называть с серьезной оговоркой. Поскольку Максим – воспитанник «Динамо», в прошлом провел за него пять сезонов, в 2005-м стал чемпионом.

А дебютировал Афиногенов за «Динамо», страшно сказать, 23 года назад! Произошло это 24 ноября 1995 года в матче с киевским «Соколом».

Перед встречей с «Авангардом» на счету форварда было 99 очков, набранных в матчах за бело-голубых. И округлить статистику ему не удалось.

Да и вообще день рожденья у Максима не задался, обернувшись крупным поражением для его команды. А сам форвард во втором периоде врезался в борт и получил повреждение, но затем вернулся на лед.

НОВИЧОК ЕМЕЛИН

В конце августа «Авангард» сделал очень мощное приобретение, подписав контракт с защитником Алексеем Емелиным, который в среду должен прилететь в Россию и присоединится к своей новой команде. Чемпион мира-2012 выступал в НХЛ с 2011 года (не считая локаута в сезоне 2012/13, когда Алексей играл за «Ак Барс»), улетев за океан из Казани.

Ожидалось, что вернется он тоже в команду ЗинэтулыБилялетдинова. «Ак Барс», как и «Авангард», предложил Емелинувесьма солидный контракт. Но защитник выбрал омский клуб, соблазнившись более длинным (на три года) сроком договора.

На льду Алексей снискал себе славу предельно жесткого игрока обороны. Не грех вспомнить, что свою взрослую карьеру он начал с пятиматчевой дисквалификации. За то, что в 19 лет нокаутировал ударом в переносицу заслуженного капитана «Магнитки» Евгения Варламова и нанес ему серьезную травму.

Впрочем, и без новичков из НХЛ, откуда ожидают на днях еще и Криса Верстига, сибиряки выглядят сейчас очень мощно.

Кстати, ведя переговоры с Емелиным, «Авангард» в конце августа принял решение освободить из состава опытного защитника Виталия Меньшикова, который быстро нашел новый клуб – московское «Динамо». И во вторник вышел на лед против «ястребов».

ЯРОСТЬ «ЯСТРЕБОВ»

Поединки между «Динамо» и «Авангардом» зачастую проходят очень упорно. Однако, в прошлом москвичи успели отпраздновать несколько крупных побед над омичами – 6:0, 7:3, 5:1… А вот сибирякам до нынешней встречи ни разу не удавалось взять верх над бело-голубыми в основное время в матчах регулярного чемпионата КХЛ.

15 раз (не считая плей-офф) в них побеждали динамовцы. Четыре раза два очка в буллитной перестрелке вырывал «Авангард». И только однажды омичи одолели соперника в игровое время, забив решающий гол в овертайме.

Но все традиции в спорте рано или поздно рушатся. Нынешний чемпионат «ястребы» начали так здорово, что размениваться на овертаймы явно не собираются. Омичи словно разозлились на переезд в Балашиху и бытовые неурядицы и впали в этакую игровую ярость, круша соперников.

В первом матче был разгромлен «Локомотив». Во втором под ударом оказалось уже «Динамо». Только ударное звено москвичей навязывало борьбу и переводило игру в зону соперников. Остальные тройки бело-голубых «ястребы» быстро прижимали к воротам и начинали методичный расстрел Александра Еременко.

Под давлением форвардов «Авангарда» оборона «Динамо» треснула еще в первом периоде, который гости выиграли по броскам 21:3! Немудрено, что и счет на табло был к перерыву в их пользу – 2:0. А затем омичи выиграли и два остальных периода.

СТОЙКИЙ БОБКОВ

Удивительно, но уже во втором матче кряду ворота «Авангарда» защищает не опытный Алексей Мурыгин, а Игорь Бобков, перешедший в «Авангард» из «Адмирала».

Казалось, что ему изначально было уготована роль второго голкипера. Но Бобков начал чемпионат с «сухаря» в битве с «Локомотивом», отразив 27 бросков. И был почти столь же надежен в поединке с «Динамо», пропустив единственную шайбу только в третьем периоде, когда гости вели 4:0.

Впрочем, за три минуты до конца поединка Бобков все же уступил место в воротах Мурыгину. Судя по всему, тренеры «Авангарда» просто дали своему второму голкиперу размяться.

ИЗБИЕНИЕ ГАЛИМОВА

Единственное, что удалось динамовцам в этом матче – это кулачный поединок. В конце третьего периода Тарасов повздорил с Галимовым у скамейки «Авангарда». После короткого обмена мнениями на площадке началась драка. И в ней динамовец сразу потряс оппонента несколькими мощными ударами. А отколотив, швырнул на лед.

После того, как оба бойца получили по пять минут штрафа, форвард бело-голубых Андрей Алексеев забросил шайбу престижа. Результат, она, естественно, не изменила. Но позволила хозяевам уйти с площадки в более приподнятом настроении.

СТАТИСТИКА

Динамо М – Авангард–1:5 (0:2, 0:1, 1:2). «Мегаспорт». 5112 зрителей.

Голы: 0:1 Петров 1 (2.43), 0:2 Галимов 1 (Пивцакин, 15.46), 0:3 Пивцакин 1 (Пережогин, Галимов, 25.38), 0:4 Манукян (Пережогин, 45.29), 1:4 Алексеев (Закриссон, Индрашис, 51.31), 1:5 Широков (Зернов, Михеев, 55.09).

Вратари:Еременко – Бобков (Мурыгин).Штраф: 13 - 7.Броски:23 – 36.