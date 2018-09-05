Люблю, когда боссы-руководители стараются говорить правду. Пусть и заблуждаясь в деталях. Вот врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко (не путать с тренером «Сибири», ведущим форвардом ярославского «Торпедо» и отцом звезды НХЛ Владимира Тарасенко) недавно признался. Цитирую его слова, опубликованные Primamedia:

– Получилось так, что сейчас существуют два клуба – один с якорем, другой со штурвалом. В свое время «Адмирал» подписал игроков, которые получали сумасшедшие деньги, даже если играли неудачно. Из-за контрактов с ними очень тяжело было расстаться, поэтому нам пришлось выводить клуб в банкротство. Например, травмированные легионеры получали хорошие суммы, а сами не играли и находились при этом у себя на родине. Они нам присылали больничные листы, хотя в состоянии были играть. По факту их во Владивостоке не было, а деньги они получали, причем немаленькие. Чтобы прекратить это безобразие, создали новую организацию, собрали боевую молодую команду. Хочется, чтобы этот коллектив одерживал победы. Настрой у ребят в игре с ХК «Сочи» был боевой, они действительно сражались. Вижу, что хоккеисты бьются на льду. Это радует.

При этом врио губернатора озвучил задачу на сезон – попасть в призеры и еврокубки. В хоккее эти самые еврокубки как правило проходят без российских клубов, но не будем мелочиться, ловить чиновника, мыслящего футбольными категориями, на слове. Он и так наговорил больше, чем принято: в отечественном хоккее, да и вообще в российском профессиональном спорте, так сразу и не вспомнить, чтобы кто-то так прямо и откровенно признавал – да, мы сознательно и намеренно обанкротили клуб, чтобы не выполнять контрактные обязательства. И никакие законы нам не указ.

В самом «Адмирале» этому признанию топ-чиновника немало удивились. В клубе, который вновь возглавил Сергей Светлов, и в самом деле нет ни одного легионера. Но те, что были, ушли еще по ходу прошлого сезона – Роберт Саболич, Джонатон Блум, Оскар Бартулис… Никто из них больничные листы с родины не присылал. Ах, да, забыли канадца Мартена Сен-Пьера. Так он делал операцию хоть и за границей, но за свой счет, как принято в цивилизованной Америке. Это у нас лечат игроков на деньги клубов. Может, канадец Шон Моррисонн? Так он после операции на колене оставался во Владивостоке, к 9.00 приходил в клубный офис на костылях и согласно трудовому законодательству отсиживал 8 часов рабочего дня.

Лига на неожиданную откровенность регионального чиновника, кстати, отреагировала оперативно: «КХЛ не может комментировать высказывания врио губернатора Приморского края. Для нас является принципиальным моментом, чтобы долги по зарплате перед игроками были выплачены. Клуб подписал с игроками соглашения о погашении задолженностей. В Лигу «Адмирал» направил информацию о графике погашения, которые должны быть закрыты в этом году четырьмя траншами», - говорится в комментарии, который "Советскому спорту" предоставила пресс-служба КХЛ. Так что рассуждения о том, как ловко клуб избавился от долгов по контрактам, судя по всему, имеют такое же отношение к реальности, как и слова о симулянтах-легионерах.

Впрочем, главная причина банкротства «Адмирала» в выступлении губернатора указана правильно – нехватка финансирования. Оно в прежние годы шло из двух источников – 300-400 миллионов давал Приморский край, 700 «лимонов» – группа «Сумма». В сумме – простите за каламбур – выходило где-то 1,1 миллиарда – особенно не пошикуешь.

В прошлом сезоне от «Суммы» клуб не получил ни копейки, пришлось урезать зарплату тому же Саболичу, а потом устроить распродажу игроков. Ни о каком плей-офф не могло быть и речи. Хотя «моряки» едва не подложили свинью своему географическому соседу «Амуру», обыграв хабаровчан в последнем матче регулярного чемпионата и чуть не лишив их восьмого, кубкового, места. Хорошо, что параллельно «Трактор» победил «Сибирь», не пустив ее в плей-офф. В противном случае талантливый тренер Андрей Мартемьянов вряд ли получил бы предложение возглавить зажиточный «Автомобилист».

Ныне «Адмирал» существует исключительно на деньги края. А это, если называть вещи своими именами, не жизнь, а выживание. Зарплаты игроков не превышают 5-7 миллионов рублей за сезон. Даже у такого опытного и сменившего с десяток клубов форварда Константина Глазачева. У большинства же – 3-3,5 миллиона.

С этого сезона команда из Владивостока путешествует по необъятным российским просторам не чартерными рейсами, а обычными. Ощущая все прелести логистики. Надолго ли хватит у игроков и тренеров сил и энтузиазма? Хорошо, что старт «Адмирал» взял в Европе. Но что будет потом? В начале ноября перед международной паузой в чемпионате дальневосточников ждут спаренные матчи в Балашихе с «Авангардом», потом возвращение во Владивосток и игра против «Куньлуня». Дотянуть бы до спасительного перерыва…