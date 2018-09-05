Красно-белые одерживают вторую победу на льду – 3:1 над «Адмиралом». Но терпят притеснения от более мощного соседа за его пределами.

УБРАТЬ КРАСНО-БЕЛЫЕ ФЛАГИ!

В нынешнем сезоне «Спартак» попал в весьма щекотливую ситуацию. В прошлом чемпионате красно-белые делили домашнюю арену с бело-голубыми. И не взирая на принципиальную разницу цветов неплохо уживались со своим давним столичным соседом. Однако, этим летом глаз на арену в Парке Легенд положил ЦСКА. Армейцы прописались на новом месте, наконец покинув свой старенький дворец на Ленинградском шоссе, и начали с того, что присвоили ей новое название – «ЦСКА Арена».

Ветераны «Спартака» считают, что ничего зазорного в этом нет и относятся к этому совершенно спокойно. Однако более юные спартаковские фаны действительно чувствуют себя неуютно на арене, которая носит имя их «заклятого врага». И чем дальше, тем больше.

На стартовом матче сезона «Спартак», как обычно, всю арену завесил красно-белыми флагами и прочей клубной символикой.

Ожидалось, что подобный апгрейд будет и на втором домашнем матче красно-белых. Но в четверг все было совершенно иначе! Красно-синие буквы ЦСКА гордо и одиноко реяли над дворцом. И о существовании «Спартака» напоминал лишь талисман Гладиатор, слонявшийся под его стенами. Да красно-белый автобус, примостившийся на углу, на фоне которого болельщики делали селфи.

По нашей информации украшать площадь перед ареной красно-белыми флагами «Спартаку» запретил… ЦСКА! Через руководство арены, которое раньше никогда не протестовала против подобных акций. Также с площади исчезли и лотки с атрибутикой «гладиаторов». Ее под стенами «ЦСКА Арены» отныне тоже продавать нельзя. На очереди, видимо, торговые точки внутри дворца…

Так что вопреки мнению заслуженных олимпийских чемпионов холодная война между клубами уже началась. И, похоже, начали ее не фанаты, а руководители.

На публику говорятся красивые слова о сближении болельщиков двух команд-соперниц. Но как отношения могут стать лучше, если ЦСКА недвусмысленно дает понять соседу, что его присутствие на арене нежелательно? И жесткими ограничениями ставит «Спартак» в положение бедного родственника?

СКУПЫЕ СУДЬИ

Впрочем, пока фанатам красно-белых грех жаловаться на плохую ауру. Матч «Спартака» с «Амуром» оказался одним из самых результативных на старте чемпионата КХЛ. Шайба девять раз влетала в ворота, а «гладиаторы» в итоге одержали над дальневосточниками крупную победу – 6:3. В свою очередь и «Адмирал» выдал шоу-гол в Сочи. Тоже 9 шайб в сумме, и победа по буллитам 5:4.

Голевая феерия обещала продолжится и в очной ставке. Тем более, что год назад соперники уже выдали в Москве свой самый результативный матч в истории КХЛ. Закончился он в овертайме со счетом 7:6 в пользу «Спартака».

Нынешний матч обещал стать продолжением банкета. Обе команды играли в чересчур лихой и открытый хоккей, мало заботясь об обороне. И еще в первом периоде могли раза по три огорчить друг друга.

Но прошлогодний аттракцион щедрости обернулся поначалу в торжество судейской скупости! Мощнейший бросок Кутейкина отразила штанга. А два гола «Адмирала» на последней минуте первого периода отменили из-за того, что шайба влетала в ворота от конька. Вот что домашний чемпионат мира по футболу с людьми делает!

Счет в итоге москвичи открыли только на 30-й минуте. Зато потом он быстро начал расти, и в итоге «Спартак» выиграл 3:1. Не разгром, конечно, но достаточно уверенная победа. Хотя и соперник, конечно, был далеко не из разряда топ…

НОВЫЙ «АДМИРАЛ»

В прошлом сезоне дальневосточники расстались с большинством известных мастеров. В нынешнем составе «Адмирала» вы не найдете ни одного легионера. Клуб решительно затянул финансовый пояс и, по идее, мог бы стать в КХЛ второй «Кузней». Однако, спортшкола во Владивостоке пока не дотягивает до новокузнецкой. И не может обеспечить основной состав кадрами уровня КХЛ.

Поэтому новичков «моряки» на этот сезон набирали из «Югры» и «Лады», покинувших элитную лигу. Либо из ВХЛ. Так что с юными талантами типа Капризова или Сорокина в команде напряженка. Состав «Адмирала» – это достаточно зрелые игроки, не сумевшие подписать контракт с другими клубами КХЛ.

Если команда с таким составом сумеет стать в нашей лиге хотя бы середнячком… Это будет мощный щелчок по носу всем остальным командам, более серьезно подходящим к формированию своих составов. Но опыт подсказывает, что победные чудеса дальневосточников закончатся на втором-третьем месяце чемпионата, когда иссякнет их стартовый запал.

«Спартак» – «Адмирал» – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: 1:0 Ганзл 1 (Калинин, Гончаров, 29.45, б.), 2:0 Дыбленко (Зубов, Трунев, 30.51), 2:1 В. Стрельцов 2 (А. Стрельцов, Серебряков, 35.59), 3:1 Лещенко 2 (Кутейкин, 51.46)

Вратари: Беспалов – Серебряков

Штраф: 8 – 6

Броски: 25 – 31

«ЦСКА Арена». 6037 зрителей