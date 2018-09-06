Когда на 17-й минуте защитник хозяев Алексей Береглазов легким кистевым броском от синей линии открыл счет, вспомнилась финальная серия плоей-офф-2016. Тогда ЦСКА буквально все называли безоговорочным фаворитом, а после разгрома «Магнитки» 5:1 в первом матче ее списали со счетов. Перелом наступил во второй московской встрече, после точно такого же броска Береглазова. На пути шайбы оказалась перчатка защитника Григория Панина. Тот пытался отвести угрозу рукой, но забросил шайбу в ворота Ильи Сорокина. «Сталевары» воспрянули духом, одержали победу и потом выиграли Кубок Гагарина.

Вот и сейчас до гола Береглазова доминировали армейцы. «Металлург» не впечатлял. А его бригады большинства разочаровывали. Как и дебютировавший в этом чемпионате защитник Виктор Антипин. Он вернулся из НХЛ и, похоже, растерял все козыри.

Радовал разве что Василий Кошечкин. Он соорудил перед воротами стену, которую не могли пробить ни Грег Скотт, ни Михаил Григоренко.

После гола ситуация на льду развернулась на 180 градусов. У «Металлурга» стали получаться позиционные атаки. Армейцы же грешили глупыми удалениями – за нарушение численного состава, блокировку вратаря. Впрочем, куда было деваться разогнавшемуся Антону Слепышеву, которому не удалось укротить шайбу перед носом голкипером?

- Мы перестали работать в третьем периоде, за что и поплатились, - всплыли в памяти слова наставника ЦСКА Игоря Никитина после поражения в Екатеринбурге.

В Магнитогорске похожая картина наблюдалась во второй 20-минутке. Тренерам армейцев даже пришлось на время посалить на лавку своего лучшего плеймейкера Линдена Вея. С неутомимым Кириллом Капризовым и Григоренко стал выходить Скотт.

А тут еще Янник Хансен дважды не сумел замкнуть штангу, заслужив ярлык «король неиспользованных возможностей».

От второго назревавшего гола гостей спас вратарь Ларс Юханссон и самоотверженность бригад меньшинства. И тут красно-синие сквитали счет. Слепышев облапошил Антипина и выложил шайбу Максиму Шалунову. А бросок у него убийственный. Главное – в створ ворот попасть. Армеец после нескольких неудачных попыток сделал это!

А в третьем периоде армейская машина заработала на полную катушку. Гости надолго запирали «сталеваров» в зоне, заставляя Кошечкина показывать товар лицом. Кстати, именно ЦСКА в том финале-2016 заставил тренеров сборной во главе с Олегом Знарком вспомнить об опальном вратаре-гренадере.

Даже глупейшее удаление Ивана Телегина, у которого, похоже, затянулось золотое олимпийское похмелье, не сбило гостей с правильного пути. Отстояв ворота, армейцы забили гол-красавец. В лучших традициях советской школы. Григоренко из центра зоны выложил шайбу направо Капризову. Тот бросил в одно касание, прямо как в финале Пхенчхана.

Если бы не магия Кошечкина, счет мог вырасти. И как Василий среагировал на бросок в упор капитана ЦСКА Сергея Андронова!?

Инфарктную концовку обеспечил гостям Телегин. Сначала в несложной ситуации он не вывел шайбу из зоны, а потом «аккуратной» свечкой сделал проброс. Лучше бы по пустым воротам прицелился…

Красно-синие показали, что умеют держать удар и переламывать матчи. Теперь ЦСКА едет в гости в… Москву, к «Динамо», чтобы взять реванш за поражение на Кубке мэра.

- Ребята сражались, много шайб в меньшинстве поймали, а в конце матча исполнили, - сказал после финальной сирены Никитин.

На вопрос о новичках мы четкого ответа пока не получили. Видно, еще рано их оценивать. А ведь в Магнитогорске дебютировал в КХЛ Сергей Толчинский, заменивший в звене Шалунова самого Сан Саныча Попова.

СТАТИСТИКА

Металлург – ЦСКА - 1:2 (1:0, 1:1, 0:1)

«Арена Металлург». 7500 зрителей.

Голы: 1:0 Береглазов 1 (Маушкин, Расмуссен, 16.59), 1:1 Шалунов 1 (Слепышев, 32.46), 1:2 Капризов 2 (Григоренко, 52.12).

Вратари: Кошечкин (58.05) – Юханссон. Броски: 35-32. Штраф: 4-10.