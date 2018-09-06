7 сентября 2011 года – черная страница в истории не только российского, но и мирового хоккея. Ничего хуже с тех пор не было и уже вряд ли может случиться. Семь лет назад мы потеряли ярославский «Локомотив». С тех пор мы все живем с этой болью в сердце. И каждый год, чем ближе траурная дата, тем она острее.

До этого сезона 7 сентября в КХЛ было днем памяти «Локомотива». Жить в лиге замирала, в хоккей здесь не играли.Сетка одноименного телеканала заполнялась матчами с участием погибшей команды, а хоккеисты из других клубов лиги могли приехать в Ярославль, помянуть погибших друзей.

В нынешнем сезоне все по-другому. В КХЛ решили, что пришла пора вновь начать играть 7 сентября. Ярославские болельщики отнеслись к этому неоднозначно. Для них начало сезона - всегда самое тяжелое время. Хоккей в эти дни, можно сказать, идет для них фоном.

В последние годы «Локомотив» стартовал на выезде и, как правило, возвращался домой накануне или после траурной даты, которая давит не только на болельщиков, но и на хоккеистов. Многие из них в неформальном общении признавались, что им проще начинать сезон в гостях.В этот раз ярославцы играли 6 сентября против «Салавата Юлаева», завершая стартовую домашнюю серию.

Начиная с 2011-го, менеджеры «Локомотива» постепенно выстраивают новую команду, которая однажды должна побороться за Кубок Гагарина. С каждым годом в составе появляются новые герои – в основном, свои, местные воспитанники. Пару сезонов назад лигу в себя влюбила тройка Александр Полунин – Павел Красковский – Егор Коршков. Сейчас с последних двоих спрашивают как с лидеров, хотя парням всего по 22 года.

Молодежи при этом в составе команды Дмитрия Квартальнова становится больше. Все в соответствие с клубной стратегией. Тренер железнодорожников регулярно дает играть одному из самых талантливых юниоров страны 18-летнему Григорию Денисенко и даже выпускает его на розыгрыш большинства. В защите появляется 20-летний Максим Афанасьев, в воротах – его одногодка Илья Коновалов, а в нападении рождается новая молодежная тройка Николай Коваленко – Георгий Иванов – Артур Каюмов.

Именно она тащит «Локомотив» в последних матчах. Эти парни забили второй гол в ворота «Сибири» (первую шайбу в КХЛ забросил Коваленко), а сегодня сравняли счет в игре против «Салавата Юлаева».

«Локомотив» очень слабо начал матч, пропустив две шайбы в неравных составах – сначала в меньшинстве, потом в большинстве.В игру ярославцев возвращали свои воспитанники. Коновалов не поплыл и совершил несколько впечатляющих сейвов,а Артем Ильенко начал погоню, забив первый гол своей команды. Победной стала шайба ЯкубаНакладала в большинстве. Гол Александра Кутузова установил окончательный счет – 4:2. Это победа со слезами на глазах. 7 сентября Ярославль погрузится в траур.

Локомотив – Салават Юлаев – 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

«Арена-2000». 8000 зрителей.

Голы: 0:1 Кемппайнен 3 (Хартикайнен, 6.50, б.), 0:2 Майоров 2 (Панин, Кадейкин, 11.25, м.), 1:2 Ильенко 1 (Аверин, Юртайкин, 13.58), 2:2 Елесин 1 (Иванов, Каюмов, 22.10), 3:2 Накладал 1 (Локтионов, 29.34, б.), 4:2 Кутузов 1 (Локтионов, Козун, 48.26).

Вратари: Коновалов – Метсола (Кареев, 20.00)