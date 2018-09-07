– Это был очередной Совет директоров, на котором мы утвердили все бизнес-планы, избрали новый Совет, прошло общее собрание. Утверждение и распределение прибыли между клубами. То есть чистая текучка, как в любом акционерном обществе, – рассказывает Величкин.

– Довольны ли прибылью в «Металлурге»?

– Мы в клубе довольны. Хотя себя разбаловали, за последние пять лет у Магнитогорска было три финала, и там была достаточно большая прибыль. Сейчас мы получили чуточку меньше (почти 16 млн рублей). Но для нас это стимул зарабатывать в следующем году больше.

– На что пойдут эти десятки миллионов от КХЛ?

– Клубы должны это тратить на совершенствование материально-технической базы, на развитие детского хоккея, улучшение инфраструктуры для зрителей. Эти деньги не идут на зарплаты ни игрокам, ни тренерам.

– Нет ли волнений в клубе после того, как «Магнитка» на старте проиграла два матча из трех?

– Конечно, волнение есть. Но наша команда в стадии переформатирования. У нас сейчас нет даже ни одной связки из двух игроков. Нет даже пары форвардов, которые выступали раньше.

Поэтому все нормально и спокойно. Я же говорил, что мы входим в сезон с умеренным оптимизмом. Мы ищем сочетания, даем опыт молодежи, которая напитывается нашим духом. «Вытянемся в нитку, не подведем «Магнитку», – продекламировал Величкин. – Это наш лозунг в городе с 30-х годов.

– А под главным тренером Йозефом Яндачем не начал шататься стул?

– Если вы о его крылатой фразе «Меня могут уволить из «Магнитки» уже к октябрю», то это была его шутка с подтекстом. Но какие-то журналисты это опубликовали.

А так Яндач спокоен. Он получил новую команду, ему дали карт-бланш. Наш президент и собственник поставил задачу – за два года подготовить состав на будущее.

– Еще в прессе писали, что «Магнитка» дала Николаю Кулемину аж 500 млн рублей на три года. Это правда?

– Вы же знаете, кто это пишет. Это заказной материал. Мне нравится пресса, которая пресса. А тех, кто работает под заказ, я не люблю. И вы знаете, о ком я говорю. Он меня тоже за это не любит. Потому что я всегда об этом говорю. Ну а 500 млн рублей – это цирк. Просто цирк!

– Лига к 2022 году введет жесткий потолок зарплат в 900 млн рублей. Это приведет к оттоку хоккеистов в Северную Америку?

– При жестком потолке уже не будет лазеек, которые мы сейчас используем и платим штрафы за превышение. И когда этот жесткий потолок введут, мы будем обязаны сделать и жесткий пол – например, в 450 млн рублей. Чтобы эти ребята, о которых вы говорите, не уезжали.

Команда под потолком будет иметь трех-четырех звезд. А у команды над полом будут одна-две звезды. В этом суть перестройки. И тогда все встанет на свои места.

– Есть те, кто с вами не согласны?

– Оппоненты говорят: «Я что, должен удвоить зарплаты игрокам?» Нет, но у тебя будет место под ту звезду, которая уже не вписывается в бюджеты других клубов. Либо иди в Высшую хоккейную лигу. Там не будет пола.