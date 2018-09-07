В Москве прошло заседание совета директоров КХЛ. А потом собрались учредители КХЛ. По окончании официального части президент лиги Дмитрий Чернышенко ответил на вопросы журналистов.

– Лига в отличной форме! – бодро констатировал Чернышенко. – Совет директоров распределил рекордные 400 миллионов рублей дохода. В основном эта сумма – от распределения ТВ-прав. Совет директоров представил бюджет на следующий сезон.

Доход этого сезона – опять-таки рекордные 3 миллиарда 50 миллионов рублей. В основном от коммерческой деятельности лиги. Что на 20 процентов выше, чем в прошлом году. Ни одна отрасль экономики не растет такими темпами. Четвертый год подрял КХЛ демонстрирует хорошие результаты, доходы от спонсоров увеличились на 20 процентов, от продажи ТВ-прав – на 15. Это даже выше, чем рост ТВ-рекламы в России.

Нам хотелось бы сохранить такую динамику. Если, конечно, позволит экономическая конъюктура рынка.

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Финансовый фэйр-плей, веденный лигой, уже приносит результаты. В этом году будут проверены 4 клуба. Уже завершили проверку «Спартака» и СКА. До конца сезона проверим «Сибирь», «Торпедо», «Трактор», «Ак Барс». Идет процесс оптимизации расходов клубов, в первую очередь зарплат.

В этом сезоне потолок зарплат мягкий, в следующем увеличивается налог на роскошь, а с сезона-2020/21 вводит жесткий потолок.

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– Мы переизбрали состав совета директоров. Ограничения связаны с российским законодательством – в коммерческих структурах не могут работать депутаты Госдумы. В этой связи пришлось вывести Владислава Третьяка и Вячеслава Фетисова. И ввести новых членов – Дмитрия Курбатова и Сергея Батехина.

Председателем совета директоров единогласно переизбран Геннадий Тимченко. Что говорит о степени доверия к нему.

Новый состав совета директоров успел рассмотреть ряд вопросов. Поручили до 5 октября методом заочного голосования высказаться по поводу проведения соревнований – чемпинатов КХЛ, ЖХЛ, МХЛ, вынесенных матчей в Цюрих и Вену, недели звезд в Татарстане.

Обсудили новый порядок распределения доходов от ТВ-прав между клубами. ФХР на эти цели отчисляет 340 миллиона рублей. Выплаты будут дифференцированы – больше получат клубы, которые зарабатывают больше.

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Отдельный вопрос об «Адмирале». Клуб предоставил график погашения задолженности, четырьмя траншами. Важно, чтобы долги были закрыты. Пусть они числятся за старым клубом.

– Сколько клубов панируется сократить в следующем сезоне? Вступят ли в лигу новые клубы? На чьи деньги они будут существовать? – вопрос к Чернышенко.

– Все иностранные клубы живут за свои деньги. У нас целевой показатель – 24 клуба, я стараюсь придерживаться этого числа. Но все зависит от решения совета директоров.

В проработке – французы: Париж с ареной «Берси» и Марсель.

– Почему «ЦСКА Арена» на официальном сайте КХЛ называется арена «Парк Легенд»?

– Совсем недавно в лигу прислали официальный документ о смене названия. Уже исправили.