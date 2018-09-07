Обозреватель «Советского спорта» - об уверенной игре проблемного омского клуба под руководством канадского спеца Боба Хартли.

Сознаюсь, меня сильно поразила уверенная игра «Авангарда» на старте сезона. Меньше всего я ожидал, что лидером нашего чемпионата станет клуб, который в августе попал в жесткую переделку, и был вынужден в срочном порядке переезжать из Омска в Балашиху.

Ведь найти новую арену и в экстренном порядке подогнать ее под нормы КХЛ это одно. Перевезти в столь же кратчайшие сроки семьи игроков через пол страны – совсем другое.

Но минул август. Арена в Балашихе готова к домашним матчам. Семьи игроков, по заявлению президента омского клуба Максима Сушинского обживаются на востоке Москвы. А «Авангард» одержал победу в трех матчах на старте чемпионата и возглавил турнирную таблицу КХЛ.

И тут стоит отметить, что все победы не просто одержаны в основное время, на выезде и над весьма знаковыми соперниками – «Локомотивом», московским «Динамо» и «Северсталью». Все они оформлены с крупным счетом – 4:0, 5:1, 4:1…

Омичи-балашихинцы как бы показали, что им все равно кого сметать со своего пути – результат будет один.

Но, что меня особенно подкупило, так это слова главного тренера «ястребов» Боба Хартли после победы в Москве над «Динамо». У канадца дежурно спросили: «Как он решает проблемы в команде связанные со скоропостижным переездом из центра Сибири в Подмосковье?» И меня зацепила фраза, которую Хартли, не задумываясь, выдал в ответ:

«Профессионалы не ищут оправдания в проблемах. Они их решают!»

От этих слов веяло железобетонной, типично североамериканской самоуверенностью. И, конечно, тренеру не трудно было быть уверенным в себе, после того, как он грохнул ярославцев и бело-голубых с общим счетом 9:1.

Но фраза резанула тем, что вот этой самой уверенности, по-моему, порой очень не хватает нашим доморощенным специалистам. Нету во многих российских тренерах этой харизмы победителей от рождения, которая и зажигает игроков. И заставляет их порой творить чудеса на площадке. Потому что состав у «Авангарда» сейчас мощный. Но сказать, что он сильнейшие в КХЛ? Думаю, что и специалисты, и многие руководители клубов с этим утверждением охотно поспорят.

Однако, легко требовать от других уверенности. А я задумался – почему так? В чем же принципиальная разница? Ответ логика подсказала быстро. Но он, увы, был лично для меня не слишком приятен. Почти обескуражил.

Разница не в самих людях. Разница в лигах. И уже отсюда – в профессионалах, которые в них работают.

Клубы НХЛ – самоокупаемый продукт. Поэтому у тебя нет права ворчать на обстоятельства. Взялся за гуж – тяни! Появились проблемы – решай. Это бизнес, детка.

Иное дело КХЛ. Я о возможной самоокупаемости наших клубов уже давно не хочу ни рассуждать, ни спорить. В десятитысячниках, которые не собирают аншлаги при цене на билеты от 100 рублей при зарплатах игроков на уровне НХЛ, самоокупаемость невозможна в принципе. Чтобы это понять достаточно освоить правила арифметики из начальных классов.

Поэтому у нас клубы не зарабатывают деньги, а осваивают предоставленный им бюджет, выданный спонсорами. Или отрезанный щедрой рукой от бюджета области-губернии. А потом отчитываются, как они эти деньги… не заработали, а потратили.

Если есть результат, вкладчики, как правило, довольны. А нет – приходится искать оправдания. И тренер команды зачастую работает не только спецом, который должен добиваться от команды результата. Но чаще этаким буфером, человеком, которого первым приносят в жертву, если результата нет.

Какая уж тут уверенность в себе? Наставники наших команд работают по той же схеме – валят ответственность за неудачи на сырой состав, на травмы, на предшественника, на то, что сопернику повезло, и он «забил необязательные голы»…

Они не решают проблем. Потому что чаще всего им попросту не дают времени на их решение. Проблему с плохой отдачей от освоения бюджета решают этажом выше – тем, что увольняют одного тренера и берут другого. И во многих наших клубах эта практика действует из года в год.

«Авангарду» тут повезло. Потому что Хартли ничего об этом пока не знает.