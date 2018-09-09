Главным событием матча «Металлург» – «Куньлунь», несомненно, становится шайба Сергея Мозякина. На шестой минуте капитан магнитогорцев получает пас на синей линии. Сергей Валерьевич замахивается, заставляя в ужасе расступиться защитников китайского клуба. Гипноз действует безотказно и на оборону, «Куньлуня», и на вратаря пекинской команды. Иван Налимов уже не коленях, и ему остается только проводить взглядом пушечный выстрел – Мозякин едва не рвет девятку за спиной голкипера. А у болельщиков «Магнитки» в этот момент с души падает многотонный камень, который до этого прибавлял в весе с каждым новым большинством «Металлурга».

С начала сезона «сталевары» прежде ни разу не использовали количественный перевес на площадке. Четырнадцать попыток! Для уральской команды, которая трижды за последние пять лет играла в финале и дважды становилась чемпионом, во многом благодаря убойному большинству, это просто катастрофа. Понятно, что «Магнитка» обновилась летом практически наполовину. Вслед за Зариповым ушел и Коварж – главный диспетчер ударной пятерки большинства, и Крис Ли – самый забивной защитник в истории клуба. Вернувшийся из-за океана Виктор Антипин травмировался и пропустил львиную часть предсезонки. Но тревожили даже не два поражения на старте сезона (в конце концов лучше проиграть осенью, чем весной). Куда больше волновали дефицит голов и чертова дюжина холостых попыток разыграть большинство.

И кто должен снять это проклятье, как не сам Маэстро Мозякин? Гол капитана становится вторым в матче – на второй минуте счет открывает Деннис Расмуссен. Подобрав шайбу на полборта, он локомотивом тащит ее на пятак и «с лопаты» посылает в дальний угол. Первый гол шведа в КХЛ – не только полезно, но и красиво!

Расмуссен ассистирует и Войтеку Вольски – кажется, и легионерское звено «сталеваров», до этого явно находившееся в поиске игровой «химии», наконец громогласно заявляет о себе.

– Легионеры молодцы, сегодня сделали результат, – уже после финальной сирены раздает комплименты Йозеф Яндач. – Денниса поздравляю с первым голом в КХЛ!

А вот Павел Варфоломеев, которого после первой 20-минутки чешский специалист снимает с игры, удостоен куда менее лестных слов:

– Если он будет играть так, как играл в первом периоде, нам его не надо, – Яндач не стесняется в выражениях.

К началу второго периода кажется, что «Куньлунь» ждет разгром на уральской земле. Но гол Сквайрза с подставления на экваторе встречи вселяет в гостей надежду. Они даже рискуют и снимают вратаря за семь минут до финальной сирены. Но этот трюк не срабатывает – «Магнитка» побеждает на классе, удерживая преимущество, добытое в дебюте встречи. 3:1 – первая домашняя серия для «Металлурга» завершается на мажорной ноте.