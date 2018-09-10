Армейцы прервали серию из двух поражений, одолев своего самого неудобного соперника прошлого сезона – ХК Сочи со счетом 3:1.

ПРИЗЫВ ДАЦЮКА

СКА на старте чемпионата здорово огорошил своих поклонников, привыкших, что питерский клуб привычно возглавляет турнирную таблицу. Разгромив «Ак Барс» в матче открытия армейцы затем уступили в двух встречах кряду (редчайший случай за последние годы).

Причем в обоих случаях команда Ильи Воробьева первой добивалась успеха. Однако, затем позволяла сопернику проявить характер и переломить ход матча. Так СКА уступил на выезде «Торпедо» - 3:4. А затем неожиданно крупно проиграл дома и «Салавату Юлаеву» - 1:4.

Хотя во встрече с уфимцами и питерцев нельзя было упрекнуть в отсутствии самоотдачи. Они нанесли по воротам гостей аж 38 бросков! Но успеха добились лишь однажды. Дошло до того, что после матча опытный капитан СКА Павел Дацюк, всегда славящийся хитроумными и решениями в зоне соперника, был вынужден призывать команду действовать более прямолинейно: «Надо идти от простого – больше бросать и «закапывать». Стиснуть зубы и играть через «не могу».

Стискивать зубы в регулярном чемпионате КХЛ армейцам давненько не приходилось! Но сейчас поневоле надо напрягаться. 18-е место в общей таблице чемпионата, которое СКА занимал перед встречей с сочинцами, явно не устраивало его амбициозных руководителей.

ОПАСНЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ

Правда, для выхода из кризиса соперник для СКА попался из разряда «хуже не придумаешь». Ведь именно ХК Сочи в прошлом сезоне стал самым неудобным противником для питерцев, одолев их и дома (2:1) и в гостях (3:2 ОТ).

В обоих случаях черноморцы останавливали затяжную победную серию лидеров, продолжавшуюся, соответственно, 10 и 20 матчей. Зато сейчас СКА настроился на неудобного соперника, как следует. И сам сумел прервать серию из двух поражений.

ХК СОЧИ ПОПАЛ В ДТП

Возможно, на подготовку черноморцев к этому матчу повлияло и происшествие, которое случилось с ними буквально за два часа до его начала.

По дороге на арену автобус с игроками ХК Сочи угодил в ДТП, столкнувшись с микроавтобусом марки «Форд». К счастью, при столкновении никто не пострадал. А хоккеисты, чтобы успеть на матч, спустились в метро, с удовольствием размещая фотки оттуда в социальных сетях. Как ни крути, мысли их в этот момент были уже явно не о предстоящей игре.

ДЕБЮТ ШЕСТЕРКИНА

Голкипер сборной России Игорь Шестеркин впервые в этом сезоне занял место в воротах СКА. До этого его теснил в стартовом составе новичок армейцев Магнус Хелльберг. Видно, такая у Игоря в Питере судьба – всегда выбираться из-за спин легионеров.

Но 27-летний швед в первых трех матчах пропусти 8 шайб, при том что работы у него было не слишком много. И с коэффициентом отраженных бросков 87,1 уступил место в воротах более молодому россиянину.

Игорь не сплоховал, отражая в этом матче броски даже головой. Шестеркин выручал хозяев при игре в меньшинстве, выиграл дуэль у Станислава Бочарова, а в паузах успевал попотчевать арбитров веселыми историями.

Единственную шайбу он пропустил только на 46-й минуте при счете 3:0 после мощного броска капитана гостей Никиты Щитова.

СПОР ГУСЕВА И ПРОХОРКИНА

В понедельник у армейцев проблем с реализацией не было. А в лидеры среди питерских снайперов вышли сразу два форварда – Никита Гусев и Николай Прохоркин. У обоих на счету уже по три заброшенных шайбы.

Гусев в матче с сочинцами без проблем переиграл голкипера Дмитрия Шикина, выскочив с ним один на один в концовке второго периода.

А Прохоркин забил, пожалуй, более важный гол, добившись успеха в большинстве. До этого команда Воробьева девять раз не могла реализовать численный перевес.

Любопытно, что оба нападающих начинали профессиональную карьеру в ЦСКА, но… не подошли его тренерам. И покинули московский клуб, чтобы стать со временем олимпийскими чемпионами и лидерами СКА.

В этой компании не хватает, пожалуй, только молодого Кузьменко, также перешедшего из Москвы в Питер этим летом. Андрей, впрочем, поучаствовал в третьем голе хозяев, набрав уже второй результативный бал в составе своего нового клуба.

СКА – ХК Сочи –3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы: 1:0 Каблуков 2 (Кузьменко, Тихонов, 19.12), 2:0 Прохоркин 3 (Токранов, 27.55, б.), 3:0 Гусев 3 (Гавриков, Дацюк, 39.09), 3:1 Щитов 1 (Архипов, 45.26)

Вратари: Шестеркин – Шикин (59.24)

Штраф: 2 – 6

Броски: 34 – 22

МСРК «Ледовый дворец». 10097 зрителей