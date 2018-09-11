Первый домашний матч финалистов Кубка Гагарина на «ЦСКА Арене» завершился поражением хозяев. Красно-синие уступили команде своего бывшего главного тренера Дмитрия Квартальнова.

«ЦСКА АРЕНА»

33-кратный чемпион страны пять ближайших лет будет принимать соперников на арене в «Парке легенд», которая принимала матчи ЧМ-2016. Клуб за солидные деньги приобрел право на название или как теперь модно говорить «нейминг» – «ЦСКА Арена».

Но остался в силе еще на сезон договор со «Спартаком». К слову, офис красно-белых располагается во Дворце синхронного плавания Анастасии Давыдовой, что напротив «Арены ЦСКА».

Спешу успокоить группу фанатов ЦСКА, встретившую в штыки соседство непримиримых соперников на лучшей московской арене. В плей-офф «Спартак» вынужден будет поменять место дислокации. Потому что за одни сутки технологически невозможно заново залить лед.

Правда, есть вариант, при котором красно-белые останутся на «ЦСКА Арене» в розыгрыше Кубка Гагарина. Если ее новые хозяева не выйдут в плей-офф, что из области фантастики.

Вчера перед домашней премьерой красно-синих о «Спартаке» напоминал… красно-белый автобус с надписью «МХК «Спартак», припаркованный рядом с ярославским собратом, и гигантское фото легенды Александра Якушева в полный рост и форме сборной СССР.

ДВОРЕЦ НА ЛЕНИНГРАДКЕ

– Зачем было уезжать из родного дворца на Ленинградке? – задаются вопросом болельщики армейцев. Отвечаю: с ареной на Ленинградском проспекте никак не связаны победы ЦСКА. В историю вписаны конфузы-поражения: 0:6 от «Автомобилиста» в декабре 1968-го к 50-летнему юбилею Анатолия Тарасова, 3:8 от горьковского «Торпедо» в январе 1972-го, 2:3 в финале Кубка СССР-1976 от московского «Динамо», у которого из-за травм не играли Мальцев, Васильев и кто-то еще из лидеров, 1:6 от «Крыльев Советов» в конце 1979-го. Зато соперники красно-синих одерживали в их хоккейном доме исторические победы – «Крылышки» в финале Кубка европейских чемпионов разгромили 7:0 чехословацкую «Дуклу», легенда Вячеслав Старшинов первым забил в чемпионатах страны 400-ю шайбу…

Сергей Гимаев рассказывал, как ЦСКА проиграл «Спартаку» 5:6, растранжирив перевес 5:1. Тогда все московские команды делили армейский трехтысячник, а дворец спорта в Лужниках готовили к Олимпиаде-80.

Знаменитый капитан ЦСКА Вячеслав Фетисов 80-х называл армейский дворец «сараем». Грубо по форме, но по содержанию он близок к истине. 10 мая 1980-го Ленинградка двумя дерби «Спартак» – «Крылья Советов» и ЦСКА – «Динамо» на десять с гаком лет распрощалась с хоккеем. Капитальный ремонт завершился в 1991-м. Но и в новой истории родной дворец не принес хозяевам удачу – три проигранных финала плей-офф.

Так что горевать по поводу новоселья точно не стоит.

ШОУ

Описывать предматчевое шоу нет смысла. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто услышать или прочитать. О нем вам расскажет в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» уважаемый режиссер действа олимпионик Илья Авербух. Остается посочувствовать припозднившимся болельщикам, не успевшим на шоу. Зато им достались футболки красного или синего цвета, разложенные на зрительских сидениях, которые украшал новый слоган клуба «ЦСКА заряжает». Весь заполненный под завязку стадион превратился в гигантский фан-сектор хозяев. Даже кое-кто из ярославских гостей нацепил армейские поло.

Не забыли организаторы шоу легенд ЦСКА – Владислава Третьяка, Валерия Харламова, Бориса Михайлова, Сергея Федорова, Павла Буре… Всех не перечислить. Мальчишки в свитерах с их номерами несколько секунд кружили на льду.

Один из них, знаменитый двукратный олимпионик Владимир Лутченко, ныне скаут «Нью-Йорк Рейнджерс» заглянул в пресс-центр и похвалил 18-летнего защитника красно-синих Романова, внука Зинэтулы Билялетдинова. Юниора уже задрафтовал «Монреаль».

ИНТРИГА

Венчал большой хоккейный вечер на «ЦСКА Арене» матч против «Локомотива», команды Дмитрия Квартальнова, с именем которого связан главный пока успех красно-синих – чемпионство 2015 года. Тогда чемпионом России провозгласили победителя регулярного чемпионата. С прошлого сезона Квартальнов руководит ярославской командой. При новом тренере она до вчерашнего вечера трижды встречалась с ЦСКА и дважды уступила.

Однако на этот раз железнодорожники сразу дали понять, что намерены испортить хозяевам домашнюю премьеру. Даже в отсутствии кадрового капитана Кронвалля, у которого микротравма. И сделали это, забросив к середине матча три безответные шайбы. Как часто бывает в таких случаях, фавориты перегорели. Гол Капризова в третьем периоде поставил без малого 11 тысяч зрителей на уши. До рекорда посещаемости домашних матчей ЦСКА в новой истории не хватило без малого тысячи человек. За армейским дерби в «Мегаспорте» осенью 2013-го наблюдали 11700 человек. Москвичи, ведя 2:0, уступили 2:4. Дацюк в форме ЦСКА забил единожды, а капитан СКА Ковальчук ответил хет-триком.

ЦСКА – «Локомотив» – 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Голы: 0:1 Елесин 2 (Локтионов, Контиола, 13.48), 0:2 Накладал 2 (25.09), 0:3 Козун 2 (Апальков, Контиола, 27.35, б.), 1:3 Капризов 3 (Григоренко, Пашнин, 44.57)

Вратари: Юханссон (Сорокин, 27.35, 59.17-59.52) – Салак

Броски: 38 – 29

Штраф: 8 – 6

«ЦСКА Арена». 10868 зрителей