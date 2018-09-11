ЗАМЕНА ДЛЯ ЕРЕМЕНКО

После неудачного старта «Динамо» в чемпионате КХЛ сразу поползли слухи, что клуб ищет сильного голкипера за океаном и готов ради этого расстаться с одним из легионеров.

Основания для таких предположение имели место. Поскольку динамовцы в первых пяти матчах пропустили 18 шайб! И по этому показателю оказались одним из худших клубов КХЛ.

Опять же тренеры дали понять, что недовольны игрой ряда иностранных форвардов, в первую очередь канадцем Дастином Бойдом, от которого ждут гораздо большей отдачи.

Однако в более официальной информации от клуба прозвучала мысль, что если новый голкипер и появится в команде, то не в самом ближайшем будущем.

Пока же не надо забывать, что основной голкипер «Динамо» Александр Еременко занял место в воротах на 16-й минуте поединка с ЦСКА и ни разу не пропустил.

Он же начал встречу и с рижскими одноклубниками. В итоге опять четыре пропущенных шайбы. Но те, кто видел матч, понимают, что эти голы – не вина вратаря. Если бы не мастерство Еременко – разрыв в счете был еще больше.

Кстати, на одном из популярных форумов для динамовских фанов был устроен опрос: «Нужен ли сейчас «Динамо» новый вратарь?». Подавляющее большинство (90%) болельщиков ответило на него отрицательно.

НОСТАЛЬГИЯ ДЛЯ ИНДРАШИСА

У одного из новых лидеров бело-голубых – Микса Индрашиса – с рижским клубом связывали особые отношения. Ведь всю свою взрослую карьеру он провел в КХЛ, выступая за «Динамо» из столицы Латвии. Но став свободным агентом решился на переезд в Москву и вот впервые вышел на лед против своей родной команды.

Интересно, что в первых матчах за бело-голубых Индрашис был очень активен. И набирал очки в трех предыдущих встречах. А вот в матче против рижан не отличился. Не помогли родные стены!

МАЙОНЕЗ ДЛЯ ГОСТЕЙ

Москвичи вновь уступили очередной матч из-за грубых ошибок своей обороны. Как только рижане взвинтили темп во втором периоде, бело-голубые начали часто терять шайбу. В том числе и в своей зоне.

Переломным, на мой взгляд, стал второй гол в ворота гостей. В равных составах защитник рижан Мэтью Майоне не спеша прицелился и нанес бросок с выгоднейшей позиции. При этом никто из москвичей даже не попытался ему помешать!

Конечно, Майоне – фамилия в КХЛ малоизвестная. Спроси о нем динамовских игроков, они, пожалуй, подумают, что их спрашивают о майонезе. Но специалисты-то знают, что этот парень с итальянскими корнями стал в прошлом сезоне лучшим защитником-бомбардиром финской лиги. Оставлять такого мастера без присмотра в своей зоне – самоубийство.

Очень походим получился и четвертый гол в ворота бело-голубых. Правда, на этот раз москвичи отбивались в меньшинстве. Но даже при этом оставлять на убойной позиции одного из лучших бомбардиров КХЛ в нынешнем сезоне Линуса Виделля было непозволительно. А в итоге швед опять бросал без помехи. И, понятно, был точен. Логичная победа хозяев над более именитым соперником.

«Динамо» (Рига) – «Динамо» (Москва) – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: 0:1 Тарасов 2 (Кагарлицкий, Шипачев, 0.54, б.), 1:1 Мюттюнен 2 (Макмиллан, Кларк, 13.09), 2:1 Майоне 1 (Дзанетти, Джериньш, 32.43). 3:1 Шуленин 1 (Дзиеркалс, 38.49), 3:2 Никулин 2 (Афиногенов, 41.39, б.), 4:2 Виделль 4 (Редлихс, Дарзиньш, 44.48, б.)

Вратари: Еременко (58.54) – Гудлевскис

Штраф: 8 – 6

Броски: 31 – 26

«Арена Рига». 6079 зрителей