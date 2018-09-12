Ничего удивительного тут нет. Просто сборная Бразилии совершала турне по Северной Америке, и в штате Мэриленд решила сыграть с Сальвадором.

Сам матч особую интригу не подарил – 5:0. Лидер бразильцев Неймар забил гол с пенальти, а еще отдал три голевые передачи.

Но тут – «по улицам слона водили». На матч приехал Александр Овечкин, потому что его клуб «Вашингтон» базируется рядом с Мэрилендом, а сам Ови – чуть ли не самый популярный спортсмен региона, и его выкатывают как Царь-пушку в необходимых случаях. Он нередко встречает гостей с хлебом-солью, а еще тут включилась рекламная пиар-машина. Бразилец Неймар подарил Ови желтые бутсы правильной фирмы. Сам же Александр Великий выходит на лед с желтыми шнурками, что делает нашу историю практически идеальной.

Во времена Брежнева партийные боссы целовали друг друга взасос. В наше время звезды обмениваются фоточками в инстаграме. На снимке видно, как Овечкин обнимает смуглого татуированного друга. Подпись гласит: «Просто супер, что мы встретились, Неймар! Спасибо за подарок!»

А если вы полистаете инстаграм Овечкина, то увидите там миллион фото с такими селебрити. И это не просто фото, а работа капитана «Вашингтона». Этим он продвигает в массы свой клуб, лигу, да и самого себя.