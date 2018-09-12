Напомню, что 35-летний экс-форвард СКА и капитан сборной России, ставший самым ценным игроком Олимпиады в Пхенчхане, в воскресенье улетел в Америку прямым рейсом Москва – Лос-Анджелес.

Всего 13 часов в воздухе, и вот Ковальчук в жаркой Калифорнии. Уже в понедельник Илья приехал на тренировочный каток «Кингз». Ему устроили фотосессию на фоне свитеров Уэйна Гретцки, Люка Робитайла, Марселя Дионна… Тут же сняли клип в честь Кови. И даже сфотографировали его в Голливуде, где он в полной форме и коньках сидит в операторском кресле за телекамерой с большими катушками-бобинами.

Кто это – новый Кристофер Нолан, Стивен Спилберг, Дэвид Финчер? Но Ковальчук скорее будет не оператором или режиссером, а одним из главных актеров в фильме «Лос-Анджелес Кингз, сезон 2018-19». Его видят в первой тройке с Анжи Копитаром и Дастином Брауном, в главной бригаде большинства.

«Мы в «Атланте» делали такое же промо, но вот в «Нью-Джерси» этого не было, там все серьезно, - усмехается Ковальчук. – Я люблю такие штуки. Мы играем в хоккей для своих фанатов, и они должны видеть нас в разных ситуациях».