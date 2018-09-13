«Я сбросил перчатки и не мог понять, а где мои эмоции? Их не было», - так описал свои чувства Кузнецов после победы в финале с «Вегасом».

Он не сразу смог понять, что произошло. Веселился в раздевалке и в отеле, но продолжал себя спрашивать: «Мы точно выиграли Кубок Стэнли?»

«Но только когда трофей приехал в мой родной город, тогда я впервые осознал случившееся, – сказал Кузнецов. – В тот день я понял, что Кубок Стэнли для меня очень важен. Как и для всей организации, и ребят. Тот день стал особенным для моих родителей, жены, моего ребенка и всех остальных. И я ими так горжусь, потому что они гордились мной. Пять лет назад, когда я уезжал из КХЛ в НХЛ, они верили в меня, что однажды я привезу Кубок Стэнли в Россию. И они продолжают в меня верить.

…Что для меня теперь самое главное? Ничего не потерять. Я хочу играть стабильно. Конечно, думаю прибавить на вбрасываниях. Если меня поставят в меньшинство, то много времени и шансов у меня не будет. У меня будет два, может три шанса, которыми надо сразу воспользоваться. Я должен делать все, как скажет тренер. Если нет, то играть в меньшинстве не буду.

Зачем мне нужно меньшинство? Потому что так я смогу участвовать в игре постоянно. А то иногда приходится сидеть на лавке минут по пять. Но меньшинство, большинство, и ты всегда в игре. Мне это нужно.

…Думаю, что мы снова завоюем Кубок Стэнли. Других претендентов не вижу. Да, мы снова хотим все повторить», - резюмировал Кузнецов. Как думаете, у него получится?