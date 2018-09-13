Все-таки в московском «Динамо» – удивительный тяни-толкай. Есть ВФСО – Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», которое теперь дает комментарии о возможном увольнении главного тренера хоккейного клуба Владимира Воробьева. Мол, его ставили от ВФСО еще в том сезоне (когда был побежден Андрей Сафронов и его структура), члены совета за него проголосовали единогласно, альтернативы не было, и нельзя теперь вешать всех собак на одного человека.

При этом в ВФСО признают, что ситуация в клубе сложная, старт чемпионата провален. Кандидатами на пост главного тренера «Динамо» называют Олега Знарка и Петериса Скудру, но каждого из них нужно будет утверждать в ВФСО, и генеральный директор Валерий Шанцев тут не принимает единоличное решение.

Состав у «Динамо» в межсезонье усилился прилично. Но игры нет, а сам главный тренер Воробьев зависим, ему навязывают помощников, хоккеистов в команду. Пока ситуация патовая – интересно, сколько еще продлится это свободное падение клуба. И что сможет изменить тот же Знарок, если он возглавит «бело-голубых». Тем более «Динамо» слабо провело предсезонку, и команду нужно еще вытягивать функционально. Пожарный или мотиватор сейчас клуб не спасут. Нужен тренер-строитель с контрактом на несколько лет.