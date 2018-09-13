За океаном форвард «Нэшвилла» Остин Уотсон получил дисквалификацию на 27 матчей регулярного чемпионата с формулировкой «недопустимое поведение вне льда». В середине июня Уотсон был арестован в штате Теннесси по обвинению в домашнем насилии. Его выпустили под залог в 4500 долларов, а потом влепили три месяца испытательного срока.

«Остин Уотсон применил физическое воздействие к своей подруге. Постановление НХЛ вынесено в соответствии с конкретными фактами этого дела. Оно согласуется с решительным взглядом лиги на подобные проблемы. Мы не потерпим такое поведение», – заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.

Надо уточнить, что Уотсон имеет контракт на $1,1 млн в год, поэтому потеряет 362 тысячи долларов. За время дисквалификации ему платить не будут. Лига проводит свое расследование, и следующий на очереди – Вячеслав Войнов, которого НХЛ бессрочно дисквалифицировала еще в 2014 году. У него уже сломана карьера за океаном. И если НХЛ влепит Войнову в районе 40 матчей, разрешив потом играть у себя – это будет счастливейший исход истории. Решение по Войнову может быть вынесено уже в сентябре.