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Это не гром среди ясного неба. Все к этому шло. Эрик Карлссон работал последний год по контракту с «Оттавой», новый не подписывал. Прошлый сезон у Карлссона получился ужасным – начиная от плохой статистики (да, 9+53=62 очка, но полезность «-25») и невыхода «сенаторов» в плей-офф, заканчивая смертью первенца. По этому поводу бедный Эрик со своей красавицей-супругой выпустили специальное заявление.

Все шло к тому, что Карлссон сменит обстановку. И вот это произошло. Я узнал об этом в те минуты, когда «Магнитка» дожимала «Авангард» в Балашихе. «Оттава» отдала Эрика Карлссона и в довесок форварда Франциса Перрона в «Сан-Хосе», получив взамен, как говорят в таких случаях, «четыре мешка картошки» - Криса Тирни, Дилана Демело, Джоша Норриса, Рудолфса Балцерса. Куда ценнее, что «Оттава» взяла у «акул» четыре драфт-пика в 2019, 2020 и 2021 годах.

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Что от этого получили «сенаторы»? Они простились со своей иконой, отпустив ее восвояси, разгрузили платежную ведомость и теперь будут серьезно перезапускать команду. Не исключаю, что «Оттава» в этом сезоне не попадет в плей-офф и даже станет последней в лиге. Ну что ж, зато наверняка получит высокий пик на драфте. Так у них в НХЛ все устроено.

И вопрос – если Карлссон в итоге ушел, то зачем «Оттава» отдала Майка Хоффмана в тот же «Сан-Хосе», который перепродал ценного форварда во «Флориду»? Как вы помните, летом разразился странный скандал, когда жена Карлссона обвинила жену Хоффмана в том, что та преследует ее в соцсетях. В итоге Хоффмана сбагрили, а ведь он набрал 56 (22+34) очков в 82 матчах.

И еще вопрос – если «Спартак» называют фарм-клубом СКА, можно ли теперь «Оттаву» назвать фарм-клубом «Сан-Хосе»?

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Что от этого получили «акулы»? Светлое настоящее – теперь Карлссон подпишет семилетний контракт с «Сан-Хосе» на сумму где-то $10 млн за сезон. Он стоит таких денег, уникальный полузащитник. Фишка в том, что у «Шаркс» еще есть бородач Брент Бернс (12+55=67 очков в 82 матчах), и это тоже едва ли не лучший атакующий защитник лиги. «Сан-Хосе» - это теперь два в одном, и в первой бригаде большинства посмотреть на Карлссона с Бернсом будет очень любопытно.

В прошлом сезоне «Шаркс» стали 16-ми по большинству в лиге (20,6%). Теперь все будет гораздо лучше. Но я бы не стал говорить, что «Сан-Хосе» обязательно выиграет Кубок Стэнли. В таком деле очень важен баланс. Мне кажется, «акулы» станут еще больше пропускать.

И да, ждем дебютный матч в регулярном чемпионате – 5 октября «Сан-Хосе» сыграет против Ильи Ковальчука и его «Лос-Анджелеса». Я этот матч не пропущу!