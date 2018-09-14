«Зеленое» дерби в Уфе жгло. Пожалуй, это был самый яркий матч на старте сезона. Уступая 0:3 и 1:4, гости совершили камбэк.

У соперников играли запасные вратари – Кареев у хозяев, Шарыченков и Подъяпольский (с третьего периода) у гостей. Первые номера, Метсола и Гарипов, травмированы.

Кареев выстрелил в позапрошлом сезоне, его забрал из Кузни «Нефтехимик». Наставник Уфы Игорь Захаркин поздравил тогда своего оппонента Андрея Назарова с приобретением классного вратаря. А в прошлом чемпионате этот классный вратарь провалился в «Салавате», особенно в своем единственном матче в плей-офф. Его забраковали и пригласили из Хабары финна.

В Ярославле Метсола сломался, Кареев (он на двустороннем контракте) за два периода пропустил три шайбы, но потом взял себя в руки и ухватился за шанс. В Санкт-Петербурге во многом благодаря ему уфимцы одолели обладателя Кубков континента и открытия (4:1). В следующем матче Кареев помог отстоять победу над возмутителем спокойствия в чемпионате «Торпедо».

А в «зеленом» дерби в первом периоде позволил своей команде убежать в отрыв. Нейтрализовав опасные атаки Ландера, Клинкхаммера, Галиева. Шайба упорно не желала влетать в уфимские ворота. А юлаевцы свои моменты коллекционировали. Высокий Кадейкин на пятачке выцарапал шайбу у ветерана Маркова и отправил ее под перекладину. Вскоре соло выдал Ткачев-уфимский. Глазами обманув обороняющихся и ловкостью рук голкипера. В середине матча хозяева в третий раз реализовали численное премущество (Умарк) и увеличили счет – 3:0.

На гол «барса» Лукоянова, ловко подставившего на пятачке клюшку, фирменным кистевым ответил новый капитан «Салавата» Бурдасов. Не с задней ноги, как утверждает мой коллега по перу, а с передней. За три секунды до второго перерыва.

А в третьем Казань устремилась в погоню. Гостям хватило 7-ми минут и 32-х секунд, чтобы трижды огорчить голкипера хозяев. Причем ни в одной пропущенной шайбе он не повинен. Клинкхаммер и Ландер взяли у него реванш, а противостоять вышедшему один на один Зарипову дело заведомо безнадежное. Капитан «Ак Барса» сравнял счет – 4:4.

А в противоположных воротах уже играл бывший напарник Кареева по Новокузнецку Подъяпольский. Похоже, хозяева этого не заметили. Не понятно, почему кудесник Умарк не решился на бросок метров с 8-9-ти…

Соперники к тому моменту заработали по одному очку, шел овертайм. Реальный шанс присовокупить второе упустил защитник Сергеев, который принес победу над московским «Динамо», причем тоже в дополнительной пятиминутке.

Вскоре Подъяпольский выиграл ближний бой у прорвавшегося к его владениям Хохрякова. А на последних секундах смутил одного из лучших защитников лиги Ларсена, оказавшегося у него под носом. Датчанин замешкался, засуетился и забыл бросить. Вот каких вратарей подготовила Кузня, житница хоккея!

В серии буллитов Кареев клюшкой смахнул шайбу у лучшего казанского пенальтиста Малыхина. Но раскусить хитрющего Зарипова не смог. Как и Ткачева, о котором мы стали забывать. Последнее слово осталось за Бурмистровым, заменившем во втором звене как раз Ткачева.

Восемь голов в основное время, пять – в буллитной перестрелке. Пиршество хоккея в «зеленом» дерби. И урок мэтра Зинэтулы Билялетдинова своему молодому коллеге Николаю Цулыгину.