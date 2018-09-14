Возвращаясь домой после выездного турне погиб в автокатастрофе массажист бело-голубых Николай Шапошников, более 20 лет отдавший клубу…

«Он был настоящим, истинны динамовцем», - пишут сейчас в соцсетяхболельщики московского «Динамо», прощаясь с хорошо им знакомым человеком

Николай Шапошников действительно был чуть ли не талисманом бело-голубых в самые сложные годы нашего хоккея. Он работал массажистом «Динамо» с 1989 по 2010 год, пройдя с клубом первые славные чемпионства в российской истории.

А в 2008 Шапошников трудился в составе сборной России в Квебеке. В той золотой долгожданной победе есть и его толика. Кстати, весьма значительная. Приводить хоккеистов в форму после тяжелейших матчей в скоротечном турнире – нелегкая задача. А наши игроки в финале ЧМ-2008 бились с канадцами и были в полном порядке.

В мае 2018-го Николай Валерьевич вернулся в «Динамо». И для многих поклонников клуба его приход был знаковым событием. Так уж вышло, что нынешним летом в клуб стали возвращаться люди, знаковые для бело-голубых.

Тут и генеральный директор Валерий Шанцев, и форвард Максим Афиногенов. Конечно, массажист в этом ряду – не самая заметная фигура. Однако, болельщики встретили именно его возвращение с особой теплотой. А сейчас…

«Лучшие люди уходят», - рубанул узнав о трагедии экс-президент ФХР Александр Стеблин, также имеющий непосредственное отношение к московскому клубу, узнав о трагедии.

…В ночь с четверга на пятницу динамовцы вернулись из Братиславы после двухматчевой выездной серии. Обычно мы не задумываемся об этом. Но рабочий день игроков и персонала команды вовсе не заканчивается с финальной сиреной матча.

Потом следуют восстановительные мероприятия. Дорога в аэропорт, самолет, опять автобус. Уже под утро команда добирается до базы. И лишь оттуда разъезжается по домам на личных автомобилях. Позади несколько дней тяжелого интенсивного труда, эмоциональное опустошение и бессонная ночь.

Судя по всему, по дороге домой Шапошникова просто сморило от усталости за рулем. И он на полной скорости врезался в припаркованный у обочины автомобиль. Приехавшие на место аварии медики и представители ГИБДД качали головами – тут шансов на спасение не было.

Сегодня «Динамо» скорбит о своем верном сораДнике. И прощается с верным боевым товарищем, членом большой динамовской семьи. И я знаю, что эту скорбь разделяют многие хоккеисты по обе стороны Атлантического океана.

«Советский спорт» приносит свои соболезнования родным и близким Николая Шапошникова. Земля тебе пухом, незаметный динамовский герой…