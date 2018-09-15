НЕВРОЯТНЫЙ КАМБЭК «АК БАРСА» В ЗЕЛЕНОМ ДЕРБИ

Очередная культовая битва между уфимцами и казанцами вновь не разочаровала болельщиков, обернувшись новой серией нескончаемого триллера.

Ну а разве в Зеленом дерби может быть иначе?!

На 32-й минуте матча лидер «Салавата Юлаева» ЛинусУмарк забил третий гол в ворота гостей и прямо на льду отпраздновал юбилей – 300 очков КХЛ. 3:0 на табло, матч проходит в Уфе. По хоккейным законом – это уже все, игра закончена.

«Барсы» попытались огрызнуться и сократить разрыв, но гол Бурдасова в раздевалку (за три секунды до второго перерыва), казалось разбил вдребезги их последнюю надежду. Кстати, Антон вот так недвусмысленно стучится в сборную России чуть ли не в каждой встрече. Надеемся, что это не пройдет мимо Ильи Воробьева, который сейчас с головой ушел в проблемы СКА.

На третий период команды вышли при полном преимуществе хозяев – 4:1. И вот тут сюрреализм Зеленого дерби вступил в свои права…

Через 15 минут ДанисЗарипов сравнял счет – 4:4. А серия послематчевых буллитов принесла победу гостям. Выходит, на невероятные камбэки в этом сезоне способно не только «Торпедо»!

– Мы до последнего верили в то, что сможем вытащить матч, – заявил после окончания встречи Зарипов. – Ребята все молодцы, не опускали носы. Забили один гол, второй. Пусть где-то был элемент случайности, но это хоккей. Здесь часто такое происходит. Гол за голом и уже ничья, овертайм, буллиты. Победа, два очка и поехали дальше…

НОВОСИБИРЦЫ СИЛЬНО РИСКУЮТ, ПРОПИСАВШИСЬ В ПОДВАЛЕ

Положение дел новосибирском клубе ухудшается с каждым игровым днем. В последние годы «Сибирь» и так огорчала болельщиков не попадая в плей-офф. Но то, что яркий и самобытный клуб станет главным аутсайдером лиги его фанатам и в страшном сне присниться не могло.

А между тем шесть матчей – шесть поражений. И все – в основное время. На сегодняшний день «Сибирь» – единственный клуб КХЛ, не заработавший в чемпионате ни одного балла. В пятницу новосибирцы уступили дома «Нефтехимику» – 3:4, доведя число пропущенных шайб до 25!

И все бы ничего. Но на недавнем Совете директоров президент КХЛ Дмитрий Чернышенко еще раз подтвердил, что лига продолжит сокращение за счет российских клубов. И весной простится с одним, а то и с двумя участниками нынешнего чемпионата.

Так что закончить турнир на последнем месте, угодив в «яму» уже на старте – смерти подобно. Если КХЛ весной не пощадила «Ладу», не пощадит уже и никакую другую из российских команд. Как бы ее не любили в регионе.

Тренеры «Сибири» уже ищут выход.

– У нас в каждом матче пять-шесть человек допускают одни и те же ошибки, – заявил наставник новосибирцев Владимир Юрзинов. – Часть людей пашет, а часть – «пассажиры». У нас не должно быть равнодушных. Будем убирать бесхарактерных игроков из состава.

«АВАНГАРД» ЛЕЧИТ ЖУРНАЛИСТА

На недавней встрече «ястребов» с «барсами» в Балашихе одному из московских журналистов крепко досталось от фанатов, приехавших поддержать «Авангард» за неудобные вопросы.

Сейчас клуб заявляет, что разобрался в инциденте, виноватых искать не намерен, зато готов оплатить репортеру больничный.

– К сожалению, один из первых топовых матчей «Авангарда» на новой арене был омрачен неприятным инцидентом, – говорится в официальном сообщении на сайте «Авангарда». – Сейчас не хочется искать виновных, этим уже занимается полиция. Скажем одно – мы против насилия. Поэтому всегда будем помогать пострадавшим.Клуб готов оплатить лечение Александра Головина.

Но и это еще не все! Чтобы окончательно развеять недоразумение «Авангард» сделал хитрый ход – пригласил моего коллегу на «Зимнюю Классику», чтобы познакомить его уже с сибирскими фанами клуба.

Рискнет ли журналист принять приглашение? Хоккей, в Омске, понятно, любят сильнее. Но и бьют – тоже…