Официальная новость на сайте «Сибири» выглядит так:

«В связи с неудовлетворительными результатами команды на старте сезона-2018/19 принято решение расстаться с главным тренером хоккейного клуба «Сибирь» Владимиром Юрзиновым.

Владимир Владимирович возглавил «Сибирь» в декабре 2017 года и сумел создать боеспособный коллектив, которому не хватило всего одного очка, чтобы выйти в плей-офф-2018.

Мы благодарим Владимира Владимировича за проделанную работу в ХК «Сибирь» и желаем успехов в профессиональной деятельности».

С одной стороны, это не должно удивлять. «Сибирь» – единственная команда, которая после шести матчей в этом сезоне КХЛ не набрала ни одного очка. Вообще ноль. Последнее место в лиге. Поражения от «Северстали» (2:3), «Локомотива» (0:5), московского «Динамо» (3:6), рижского «Динамо» (0:3), «Автомобилиста» (1:4), «Нефтехимика» (3:4). Полная безнадега.

С другой стороны – почему так происходит?

Во-первых, состав у «Сибири» далеко не звездный. Это клуб не с очень большим бюджетом. В прессе писали о 570 миллионах рублей, но генменеджер Кирилл Фастовский эту информацию опроверг: «Такие цифры для нас недостижимы. Наша позиция в рейтинге клубов – восьмая в конференции Востока».

То есть «Сибирь» была бы обречена бороться только за выход в плей-офф, что и удалось сделать во второй половине прошлого сезона, когда пришел Юрзинов. Но для этого должны хорошо играть легионеры. А вот они выступают провально: Юкка Пельтола – 1 (1+0) очко в шести матчах, Шарль Бертран – ноль очков, вратарь Дэнни Тэйлор пропустил 12 шайб в четырех играх, Юлиус Юнттила – ноль очков, и с ним уже расторгли контракт, потому что никакой перспективы в финне уже не видят.

Для этого должны выстреливать российские игроки. Но этого тоже нет. Интересна история Андрея Сигарева, который в прошлом сезоне играл в первом звене «Сибири», пришел Юрзинов, и игрок переехал в третье. С ним долго вели переговоры по новому контракту, а когда подписали, то перед стартом чемпионата поместили в список отказов. А вот теперь вызвали в «Сибирь». Пока он сыграл только с «Нефтехимиком». Но факт в том, что ударного первого звена у «Сибири» нет.

Зато есть много травм – Александр Логинов, Евгений Бодров, Александр Шаров, Глеб Зырянов. В общем, ситуация практически безнадежная, и нужно было что-то делать. Как поступают в таких случаях? Правильно – вот Фастовский и нажал красную кнопку, убрав наставника. И это первая отставка тренера в этом сезоне в КХЛ.

Тут возникают три вопроса. Отвечу на них вместе с Фастовским, которому я позвонил за комментарием.

1. Кто выведет «Сибирь» на воскресный домашний матч против «Торпедо»?

Фастовский: – Вы думаете, что вот так позвонили и узнаете об этом первым?

Лысенков: – Я думал, что да – позвоню и узнаю. Но теперь выдвигаю версии. На рынке много хороших свободных тренеров. Не удивлюсь, если Кирилл Валерьевич договорился со своим хорошим знакомым Игорем Захаркиным, который как раз в эти дни был в России. Они еще в ЦСКА вместе работали. Будет интересно посмотреть на такой вариант.

2. В чем была главная проблема Владимира Юрзинова?

Фастовский: – Все написано на официальном сайте. К этому нечего добавить.

Лысенков: – Неудовлетворительные результаты команды. Ну да, логично. Но это – следствие. Юрзинов не смог заставить легионеров заиграть, не выжал все из состава. И в принципе тут проще уволить тренера, чем объяснить, почему легионеры в «Сибири» оказались так слабы. Лично я большой вины Юрзинова тут не вижу. Это хороший тренер, и я верю, он без работы не останется.

3. Как усилить состав «Сибири»?

Фастовский: – Как-нибудь.

Лысенков: – Как Алла Пугачева поет: «Как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь долгожданный встречая рассвет, закуси на мгновенье губу от обиды за то, что попала не в цвет». А ведь усиление нужно, Кирилл Валерьевич. Потому что с таким составом и стартом чемпионата «Сибирь» точно не попадет в плей-офф. И это понятно уже в середине сентября.