На сентябрьском Совете директором КХЛ ее президент Дмитрий Чернышенко еще раз официально подтвердил, что лига продолжает курс на сокращении и весной расстанется с одной, а то и с двумя командами.

При этом в КХЛ дали понять, что речь в первую очередь идет о российских клубах с небольшим бюджетом и, соответственно, невысокими спортивными показателями.

Одновременно с этим зашел разговор о возможном включении в КХЛ зарубежного клуба из Франции, базирующегося в Париже или Марселе.

- Кого из россиян весной принесут в жертву «наполеоновским» планам?

- Постоянно сокращая наши клубы в КХЛ в угоду иностранцам типа «Куньлуня», можно вообще загубить наш хоккей, - считает Борис Майоров. – Я смотрел, как «Куньлунь» играет со «Спартаком». И признаю – в Китае неплохая команда с грамотным тренером. Но ведь она создана искусственно, на пустом месте. В нее собирают хоккеистов со всего света. А доморощенных как не было, так и нет.

Возвращаясь к сокращению лиги, скажу, что мне до сих пор жаль «Ладу». Ну это же история нашего хоккея! Я помню, как создавался это клуб. Когда такие команды уходя из лиги, отвратительное чувство в душе возникает! Это все равно, что ребенка отобрать у родной матери и в чужую семью отправить. Ну что это за подход?

- С большим трудом исключения прошлой весной избежала и «Северсталь», которая пробилась в плей-офф. Но это не гарантирует череповчанам спокойствия в нынешнем сезоне.

- Вот именно. уже сейчас идут разговоры, что следующая на очереди – «Северсталь». Но ведь череповецкий клуб уходит корнями чуть ли не в истоки нашего хоккея. И потом клуб же не бедствует. В городе построили новый дворец, финансирование идет без сбоев. Как и зачем избавляться от самобытной команды с давней историей?

- Что вы думаете о пополнении КХЛ иностранными командами?

- На них надо смотреть очень выборочно! Я не против «Йокерита». Это сильный соперник из хоккейной державы. Ну а при чем тут «Куньлунь» или французы, у которых в стране всего пяток команд наберется?