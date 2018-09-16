Всего несколько часов оставалась «Сибирь», потерпевшая на старте чемпионата шесть поражений подряд и не набравшая ни одного очка, без главного тренера. В субботу утром было объявлено об увольнении Владимира Юрзинова, а уже днем – о назначении 50-летнего Александра Андриевского.

Белорусский специалист получил известность в КХЛ по работе с «Адмиралом». Под его руководством команда из Владивостока дважды (в 2016-м и 2017-м) выходила в плей-офф, заняв 6-е место в Восточной конференции.

По опросу издания «Прессбол» нападающий Андриевский признан лучшим хоккеистом Белоруссии XX века, выступал за сборную СССР на Кубке Канады-1991.

- Это с виду он грозный, похож на гигантского белого медведя, - рассказывают про Андриевского его подопечные. – На самом деле он добрый и даже мягкий, к нему можно подойти и поговорить по душам.

Крайне редко он срывается на крик, критикует игроков. Вряд ли от него услышат то, что говорил в последнее время его предтеча: «Выходят в белых перчатках, безвольные».

Андриевский терпеливо воспитывал во Владивостоке самобытного нападающего Владимира Ткачева, признанного лучшим новичком сезона-2016/17, а теперь одного из лидеров «Салавата Юлаева». Да и во взлете вратаря Игоря Бобкова в «Авангарде» немало тренерской заслуги.

А еще Андриевский очень совестливый. Несколько лет назад после крупного поражения сам написал заявление об увольнении, однако руководство «Адмирала» отставку не приняло. И дела у «моряков» наладились.

В Новосибирске не забыли, какой бой дала команда из Владивостока «Сибири» в первом раунде плей-офф-2016. Вокруг той серии развернулась информационная война. Приморцы, хоть и уступили 1-4, но произвели сильное впечатление.

Теперь Андриевскому предстоит стать пожарным. Эта роль для него не в диковинку. В период с 2009-го по 2013-й он несколько раз принимал минское «Динамо» по ходу сезона.

Летом все ждали Андриевского в Нижнем Новгороде, но «Торпедо» неожиданно возглавил Дэвид Немировски.

В Новосибирске перед новым тренером стоит архисложная задача – зацепиться за восьмое место на Востоке. Ведь на бумаге состав «Сибири» смотрится не слабее, чем у «Нефтехимика» иди «Барыса»…