Александр Великий, капитан «Вашингтона» и иногда – сборной России, вступил в возраст Христа. Ему исполнилось 33 года.

Прошлый сезон для Овечкина был лучшим в карьере – он завоевал свой первый Кубок Стэнли, с которым так не хотел расставаться и не выпускал его из рук недели две. Кроме того, 18 августа в семье Овечкиных родился первенец – сын Сергей.

«Очень интересно быть отцом, - признался Александр Великий. – Я меняю своему ребенку подгузники. Даже самые грязные. А что тут такого? Мне все равно!»

Овечкин – давно уже не просто хоккеист, а символ города Вашингтон. Он едет в штат Мэриленд, чтобы встретиться с бразильцем Неймаром. Он открывает матч «Редскинс» в чемпионате по американскому футболу. О нем вспоминает Барак Обама, когда выступает перед российскими студентами. И конкретно Овечкина поздравляет Дональд Трамп с победой в Кубке Стэнли. Я уж не говорю о том, как Александра Великого любит Владимир Путин.

Сейчас мы видим пик Овечкина – и в жизни, и в карьере. Но что будет дальше, в ближайшем сезоне?

Я уверен, что для Ови ничего в «Вашингтоне» не изменится. В личном плане Саша и дальше будет в шоколаде. Он все делает правильно по жизни. В хоккее…

Да, пришел новый главный тренер – Тодд Рирден. Но он уже высказался об Овечкине в восхищенных тонах: «Я никогда не видел, чтобы хоккеист так пахал и так отдавался игре команды. Он умеет играть на обеих сторонах площадки. Наш настоящий лидер».

Лично мне интересно, сумеет ли Ови прокачать Сергея Шумакова, если этот русский парень под номером 17 пробьется в основу «Кэпиталз» и попадет в тройку к нему и Евгению Кузнецову.

Не только самому быть лучше. Но и сделать других лучше. Я хочу на это посмотреть.

«Вашингтон» попадет в плей-офф. И на Востоке главные конкуренты – «Питтсбург» и «Тампа». Если их пройти, возможен снова финал.

Статистика – Овечки продолжит штурмовать снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас у него – 607 голов. Еще одна шайба, и можно будет догнать Дино Сиссарелли (608). Дальше – Бобби Халл (610), Джо Сакик и Джером Игинла (по 625), Дэйв Андрейчук (640), Брендан Шэнахэн (656). В принципе, все – это план на сезон.

Да, потенциально Ови может снова выбить полтинник. Он здоров как бык, и его роль в команде не изменилась. Но думаю, что теперь «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу НХЛ) ему будет взять тяжелее. Прибавляет Патрик Лайне, да и сколько можно? Уже семь таких трофеев, на полку на кухне некуда ставить.

С днем рождения, Александр Михайлович Овечкин. Ты – молоток.