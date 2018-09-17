Сильный – в прямом смысле слова – дебют в НХЛ получился у защитника Ильи Любушкина, который крушил всех направо-налево в матче с «Вегасом».

В прошлом сезоне 24-летний защитник Илья Любушкин выступал за «Локомотив». Набрал 9 (3+6) очков в 50 матчах регулярки, но запомнился скорее 73 минутами штрафа и своим умением применять силовые приемы. Что неудивительно при его габаритах (188 см / 95 кг).

Вообще Любушкин сделал 104 хита в регулярке, по этому показателю среди защитников его превзошли только Никита Трямкин (122) и Самвел Мнацян (131). А среди форвардов –Евгений Тимкин (105), Евгений Артюхин (114) и неоспоримый лидер Максим Рыбин (241).

Теперь Любушкин уехал покорять просторы Аризоны, подписав однолетний двусторонний контракт новичка ($925 тыс. в год). И судя по тому, как Илья проявил себя в первом контрольном матче с «Вегасом», его могут взять в основной состав.

11 силовых приемов – с ума сойти! 16:20 минуты на льду, в меньшинстве – 1:25, три блокированных броска. И шесть минут штрафа – атака игрока не по правилам плюс грубость, а также удар соперника клюшкой.

Видно, что Любушкину нужно еще перестроиться под реалии игры в НХЛ, и такого количества штрафов за матч не потерпит ни один тренер. Но начало хорошее, видно рвение у игрока.

А за «Филадельфию» сыграли два наших форварда – Михаил Воробьев и Герман Рубцов. Ничем особо не запомнились, их команда уступила. Воробьев имеет двусторонний контракт на два года ($784 тыс.), Рубцов – на три года ($894 тыс.), а у «Флайерз» все в порядке с атакой. Это будет спортивный подвиг, если парни при таком раскладе пробьются в основу клуба НХЛ.

СТАТИСТИКА ДНЯ

Контрольные матчи

Айлендерс – Филадельфия – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Беллоуз, Клаттербак, Ахо

Ф: Воробьев (0+0; -1, 0, 1, 19.43)

Рубцов (0+0; 0, 2, 2, 15.35)

Вегас – Аризона – 7:2 (4:2, 2:0, 1:0)

Маршессо (2), Бишофф, Пачиоретти, Карлссон, Хаг, Браннстрем – Остерле, Гросс

А: Любушкин (0+0; 0, 6, 0, 16.20)

Бостон – Вашингтон – 2:1 бул. (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Лауко, Хайнен – Коннолли

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.