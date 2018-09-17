Напомним, новичок ЦСКА Калинин открыл счет, замкнув штангу после длинной поперечной передачи защитника Робинсона. На счету Кузьменко, который по обмену ушел в СКА, голов пока нет.

- Возможно, на нашей игре сказался тяжелый перелет, - начал Калинин. – но мы все профессионалы, должны выходить на лед и выступать на своем уровне. Трудно найти оправдания такой игре, это понимает каждый. Единственный положительный отрезок в сегодняшнем матче – третий период. Хорошо, что сумели переломить ход встречи, победить в овертайме и забрать свои два очка. Но это всё из позитивного в матче. Никто нам не поможет, кроме нас самих. У нас отличный коллектив, серьезная команда.

- Какие слова нашел во втором перерыве тренер?

- Дал нагоняй - это нормально при такой игре. Он должен был встряхнуть команду, и ему это удалось.

- Наконец вам удалось открыть счет своим голам в ЦСКА…

- Было много моментов и до этого матча. Сегодня, наверное, сложились звезды. Чисто психологически, думаю, теперь будет легче.

Окулов начал чемпионат в запасе, матч во Владивостоке стал для него четвертым. Его коварный бросок с острого заставил капитулировать вратаря хозяев Серебрякова.

- Константин, держали в голове два поражения от «Адмирала» в межсезонье?

- О тех матчах мы уже забыли. Сегодня мы получили задание на игру, но выполнить всё, что просили тренеры, не удалось. Хорошо, что превзошли соперника в третьем периоде и забили гол в овертайме. Надо забрасывать хотя бы на одну шайбу больше, чем соперник.

- Вам удалось отличиться. Как нашли путь к воротам?

- Защитники хорошо начали атаку, протолкнули шайбу, мне в какой-то мере повезло. Парни поздравили меня в раздевалке, у нас это в порядке вещей. Я их в свою очередь поблагодарил.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин похвалил соперника, но и отдал должное своей команде:

- Мы понимали, что это первая домашняя игра «Адмирала». У нас тоже есть проблемы, которые надо решать. Поэтому побели в тяжелой борьбе, соперник играл хорошо. Для нас это даже плюс. В принципе, довольны, что смогли перебороть себя и соперника в третьем периоде.

Наставник «Адмирала» Сергей Светлов остался доволен игрой и самоотдачей своих подопечных:

- Трибуны были полные, атмосфера праздничная. Игра получилась очень интересной, быстрой, агрессивной. Команда ЦСКА мобильная, агрессивная. Мы тоже достойно сражались, но немножко не дотерпели. В целом, я очень доволен содержанием игры и самоотдачей ребят.