Мы встретили Крикунова на обеде в одном из ресторанов в центре Москвы. Случайно пересеклись, грех было не взять интервью. А вечером Владимир Васильевич собирался на хоккей – «Спартак» играл с «Автомобилистом».

«ПРОДОЛЖАЮ ОТДЫХАТЬ»

– Как отдохнули? Чем сейчас занимаетесь?

– Чем занимаюсь? Продолжаю отдыхать, – усмехается Крикунов. – Занимаюсь своими домашними делами. Побывал у себя в Хорватии, был в Словении, основное время жил в Риге.

– Чемпионат уже начался. Следите за КХЛ?

– Да, я смотрю, как играют команды. Есть те, кто добавил в этом году. Но есть и те, кто не очень удачно стартовал. Что ж, пройдет туров 12, и все встанет на свои места. Хотя чемпионат слегка необычный, очень много матчей за короткий период.

Я даже специально ездил смотреть «Витязь» со «Слованом», потому что они играли второй матч за два дня. Команда из Подольска перед этим встречалась с «Йокеритом». И вот я хотел увидеть, как хоккеисты такое выдержат. Это ведь не плей-офф, а чемпионат. Разные команды. Когда в Кубке Гагарина подобное происходит, это другая история. А вот в регулярке – это редкость.

«ЦСКА – РАБОЧАЯ КОМАНДА»

– Какая команда на старте сезона вам более симпатична?

– Мне очень понравилась игра «Витязь» – «Спартак». Это был немного новый хоккей. Обе команды бились просто здорово. К сожалению, «Витязь» в конце проигрывал 0:2, сделал 2:2, но за 46 секунд до конца пропустил третий гол. Но ребята играли очень хорошо. Матч был живым, таких я давно не видел.

– ЦСКА и СКА, лидеры нашего чемпионата, стартовали не совсем удачно. Чем это можно объяснить?

– Что я скажу по ЦСКА… Копия всегда хуже оригинала. Бывший главный тренер армейцев Дмитрий Квартальнов исповедует такой хоккей. Его сменил на посту Игорь Никитин, но он пошел по такому же пути. Может, было бы лучше, если бы он искал что-то свое. А он, скажем, идет той же дорогой.

Получается, что ЦСКА при таком хоккее – не очень игровая команда, а скорее рабочая, бегающая. Да, вроде дают какой-то результат. Но хоккей не очень смотрится со стороны. Поэтому ЦСКА и отступил. Хотя может, еще и выправится.

СКА тоже отступил, но уже поднялся, возвращается на свое место. «Ак Барс» – им тяжело настроиться на работу после чемпионского года. Но там все нормально будет. О ком еще сказать?

– Очень хорош «Автомобилист».

– В какой-то степени закономерно, что эта команда наверху. Мы в прошлом сезоне доходили до первого места, лидировали на Востоке под Новый год. А теперь «Автомобилист» стал еще сильнее. Убрали тех, кто не подошел. Взяли хороших легионеров – Секстона, Доуса, Да Косту. Квалифицированные иностранцы, которые хорошо знают КХЛ, как здесь играть и давать результат.

– «Авангард»?

– Очень хорошо смотрелся на старте сезона, победа за победой. Но уже немного забуксовал. Вот с «Нефтехимиком» даже пришлось отыгрываться, потеряли два очка дома с «Магниткой».

Но команда выглядит прилично, хорошо укомплектована, играет в агрессивный хоккей. Посмотрим, насколько их хватит.

«ЗРЯ УБРАЛИ ЮРЗИНОВА»

– Первую тренерскую отставку мы увидели, Владимир Юрзинов покинул «Сибирь». А ведь в прошлом сезоне команда под его руководством здорово билась за плей-офф, всего очка не хватило.

– Думаю, что с отставкой Юрзинова поспешили. Вы ведь правильно сказали, в прошлом сезоне он сделал очень хорошую команду, которая отлично финишировала и в концовке выглядела подходяще. Еще неизвестно, как бы все сложилось, попади они в восьмерку. Но «Салават Юлаев» успел их обойти.

Эх, можно было с Юрзиновым еще потерпеть. Это ведь не тренер-новичок, делающий первые шаги в лиге. У него большой опыт. Плюс «Сибирь» потеряла квалифицированных игроков, не смогла их сохранить. Это связано с финансами. На место ушедших взяли легионеров. Может, они будут играть лучше. Не знаю… Но пока они не выполняют ту задачу, ради которой их пригласили. Поэтому я бы дал еще Юрзинову поработать.

– Мы вас увидим в деле в этом году? Ходят слухи, что вы можете возглавить московское «Динамо».

– Ну, это слухи. То же самое, как было с Астаной, когда мне звонят и говорят: «Васильич, ты ведь теперь в «Барысе», так?» Я им отвечаю: «Ребята, я забор в Одинцове ставлю». Не всегда надо верить этим слухам.

– Но есть надежда, что мы вас увидим в деле в этом году?

– Посмотрим. Если что-то будет, то поработаем.

…Вот так! Судя по последнему ответу, Владимир Крикунов даже в 68 лет не собирается на пенсию!