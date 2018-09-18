Воробьев – самая хоккейная фамилия в России. Три тренера (Петр Воробьев, сын его Илья Воробьев, Владимир Воробьев). За историю КХЛ в нашей лиге выступали девять Воробьевых, причем троих зовут Дмитриями. В статистике их различали по отчеству – А, С, Ю. Хорошо еще, что среди их пап не было тезок, а то пришлось бы давать номера как императорам – Дмитрий Воробьев Второй, например.

Михаил Воробьев мне запомнился тем, что он побил рекорд сборных СССР и России на молодежных чемпионатах мира, когда в 2017 году отдал десять голевых передач. По девять пасов в свое время делали Сергей Новоселов, Александр Могильный, Вячеслав Козлов, Наиль Якупов. Хотя швед Петер Форсберг в 1993 году вообще сделал 24 передачи за турнир. Фоппа набрал 31 очко, стал лучшим бомбардиром, но его «Тре Крунур» умудрилась остаться с серебром.

Воробьеву было 20 лет, и он оказался перед выбором – играть дальше за «Салават Юлаев», где его очень хотели оставить. Cтать первым центром «СЮ», пробиться в сборную. Но Миша выбрал НХЛ – и уехал в «Филадельфию» на трехлетний двусторонний контракт новичка, причем не на максимальные деньги ($784 тыс. в год). Его выбрали на драфте только в четвертом раунде, под номером 104.

Интересный центрфорвард, о котором главный тренер молодежки Валерий Брагин говорил: «Голова у Воробьева очень светлая. Подрастает новый Ларионов». В первом сезоне в АХЛ он набрал 29 (9+20) очков в 58 матчах. И вот теперь забил в контрольном матче с «Айлендерс», причем в комбинации участвовал защитник Иван Проворов.

Радует, что Воробьев играл второй матч подряд, получил на льду почти 20 минут. Но расклад сил в «Филадельфии» такой, что там из центров есть Клод Жиру, который в последнем сезоне выходил с краю в звене Шона Кутюрье, есть второй номер драфта Патрик Нолан, есть центр под третье-четвертое звено Йори Лехтеря, есть Скотт Лотон. Причем все – с односторонними контрактами.

Кого-то можно поставить на край или самого Воробьева определить на фланг. Но очень интересно, пробьется ли Миша в основу НХЛ. В «Филадельфии» это крайне сложная задача. Хотя шанс есть. Понаблюдайте за этим сюжетом. Первый официальный матч «летчики» проведут 4 октября – в Лас-Вегасе против финалиста Кубка Стэнли.

СТАТИСТИКА ДНЯ

Контрольные матчи

Нью-Джерси* – Рейнджерс – 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

Лаппин (2), Кенневилль – Андерссон (2), БУЧНЕВИЧ, Пионк (БУЧНЕВИЧ)

НД: Яковлев (0+0; 0, 4, 0, 16.30)

Р: Бучневич (1+1; +1, 0, 1, 17.33)

в Георгиев (16-18, 88,9%, 36:48)

Флорида – Нэшвилл – 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)*

Ярнкрок, Суббан (ТРЕНИН), Гримальди, Пырохта, Годро

Ф: Мамин (0+0; -1, 2, 1, 17.07)

Н: Тренин (0+1; 0, 0, 1, 14.48)

Филадельфия – Айлендерс – 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

ВОРОБЬЕВ (ПРОВОРОВ), Гостисбир (2) – Сисло

Ф: Воробьев (1+0; +1, 2, 1, 19.49)

Проворов (0+1; +1, 0, 1, 21.04)

Замула (0+0; 0, 0, 1, 18.39)

Флорида – Нэшвилл – 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)*

Бьюгстад, Макдональд, Байков – Форсберг (3), Джохансен, Фиала

Ф: Киселевич (0+0; +1, 2, 1, 19.11)

Нью-Джерси* – Монреаль – 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Спирс – Мете, Юдон, Котканиеми (ВАЛИЕВ)

М: Валиев (0+1; +2, 2, 0, 16.14)

Коламбус – Баффало – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Савар – Берглунд, Болье, Крискуоло, Огливи

К: Абрамов (0+0; 0, 2, 1, 16.58)

Виннипег – Миннесота – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Дане, Морроу – Хендрикс

Калгари – Эдмонтон – 4:7 (1:2, 2:1, 1:4)

Дюбе (3), Манджапане – Бушар, Ямамото (2), Бир, Русселль (2), Оберг

* Команды разбились на два состава и провели два матча друг с другом.

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.