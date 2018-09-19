Да, это неофициальный матч, а всего лишь тренировка. «Лос-Анджелес» с «Аризоной» разбились на два состава и провели две двусторонки.

Мне было интересно посмотреть, например, на экс-защитника «Локомотива» Илью Любушкина. Он уже получил прозвище Русский Терминатор. В первом контрольном матче провел 11 силовых приемов, теперь – пять. Кроме этого, он отпахал 5:34 минуты в меньшинстве. Такой игрок должен быть в основе «Аризоны», и такой Любушкин нам всем нужен. Будет здорово, между прочим, посмотреть на матч «койотов» с «Колорадо», в котором Любушкин сойдется с Никитой Задоровым – лучшим в НХЛ по хитам в прошлом сезоне.

Илья Ковальчук получил почти 23 минуты на льду. Как и ожидалось, он играл в тройке с Анже Копитаром и Дастином Брауном. Как и думалось, Кови много играл в большинстве – почти семь минут (6:57). Илья отметился голевой передачей, когда его звено разыграло преимущество в лишнего игрока. «Лос-Анджелес» в итоге уступил, но это вообще ничего не значит.

И посмотрите, какой торжественный клип сделали в честь Ковальчука его фанаты. «Я вернулся». Да, именно это и произошло. Но подождем, что будет в октябре, когда начнутся официальные игры.

СТАТИСТИКА ДНЯ

Контрольные матчи

Тампа-Бэй – Каролина – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Джозеф – Чайковски, Валльмарк (СВЕЧНИКОВ), ЗЫКОВ, СВЕЧНИКОВ

ТБ: Липанов (0+0; 0, 2, 1, 9.34)

Волков (0+0; 0, 0, 1, 18.40)

Кучеров (0+0; 0, 0, 3, 18.46)

в Василевский (5-7, 88,6%, 60.00)

К: Свечников (1+1; 0, 0, 1, 15.52)

Зыков (1+0; +1, 0, 2, 14.45)

Вашингтон – Бостон – 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Барбер (АЛЕКСЕЕВ), Нисканен – Хьюз, Лауко, Сенишин (2), Курали

В: Орлов (0+0; -2, 0, 3, 26.12)

Алексеев (0+1; 0, 0, 0, 16.00)

в Самсонов (9-11, 75%, 28:46)

Даллас – Сент-Луис – 5:3 (0:0, 1:2, 4:1)

РАДУЛОВ (2), Хинтц, Сегин, Спецца (НИЧУШКИН) – Кайру, Яшкин, Марун

Д: Радулов (2+0; +3, 2, 2, 20.26)

Ничушкин (0+1; +1, 0, 1, 16.03)

Лос-Анджелес – Аризона – 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)*

Мартинес, Даути, Браун (КОВАЛЬЧУК) – Перлини, Гарланд, Шнарр, Крауз

ЛА: Ковальчук (0+1; 0, 0, 2, 22.48)

А: Любушкин (0+0; -1, 0, 2, 23.33)

Сан-Хосе – Анахайм – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Чартье, Гудроу, ЧЕХОВИЧ (2) – Родин

СХ: Чехович (2+1; +4, 0, 6, 13.21)

Летунов (0+0; 0, 0, 1, 14.36)

Коламбус – Чикаго – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Дэлпи, Веннберг, Аткинсон, Фоуди – Фортин

Ч: Анисимов (0+0; -2, 0, 0, 19.00)

Айлендерс – Филадельфия – 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Кенневилль – де Хаас, Тварински, Вароне, Мартел, Лехтеря

Ф: Рубцов (0+0; +1, 0, 0, 18.16)

Торонто – Оттава – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Таварес (2), Боргман, Марнер – Дзингел

Полная статистика недоступна. За «Торонто» играл защитник Игорь Ожиганов, который нанес 4 броска.

Ванкувер – Эдмонтон – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Берчи, ГОЛДОБИН – Пулюярви, Рэтти (2), Джонс

В: Голдобин (1+0; -1, 2, 2, 18.22)

Колорадо – Вегас – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Грэйвз – Пирри, Браннстрем, Так, Дюк, Хаула

К: в Варламов (21-24, 87,5%, 40:00)

Баффало – Питтсбург – 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Соботка, Маккейб, Айкел – О’Нилл, Риикола

Аризона – Лос-Анджелес – 4:2 (3:0, 1:1, 0:1)*

Паник, Хиностроза, Гальченюк (2) – Картер (2)

* Команды разбились на два состава и провели два матча друг с другом.

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.