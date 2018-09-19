Больше всего русских в этот игровой день вышло в матче «Тампы» против «Каролины». Мне было очень интересно посмотреть на форварда Андрея Свечникова, которого выбрали под вторым номером на последнем драфте НХЛ. Выше ушел только шведский защитник Расмус Далин.

Как только не называли Свечникова! Это и Кучеров в теле Малкина, и Овечкин в теле Ничушкина. Я даже запутался в этих сравнениях, а факт в том, что Андрей не похож ни на одну из этих звезд НХЛ. У него свой путь. При том, я не сомневаюсь, что Свечников уже в этом сезоне станет звездой «Каролины».

В первом же матче он отдал голевую передачу, когда Валльмарк реализовал большинство. А в третьем периоде забил сам, когда тоже в большинстве удачно подключился по правому флангу и нанес с ходу кистевой бросок. Ай, молодца! Вообще сам факт этих пяти минут в большинстве (4:57) для 18-летнего парня говорит о многом. Это контрольный матч, но все же, все же.

«Да-да, это предсезонка, но как же хорош Свечников! Я увидел его впервые в составе «Каролины». У него есть все – сила, скорость, терпение и многое другое».

Я бы еще добавил такое качество, как серьезность. В хорошем смысле слова. То есть человек – не бука, не замкнут в себе. Но он очень серьезно относится к хоккею. Такую черту в 18 лет встретишь далеко не у каждого юниора.

А еще, думаю, Свечникову повезло попасть в «Каролину». Там ведь рядом с ним выбирали «Баффало» (вечное уныние), «Монреаль» (лютая пресса, большое давление), «Оттава» (клуб в руинах), «Аризона» (и только койоты воют на трибунах в пустыне), «Детройт» (былое величие), «Ванкувер» (упал после ухода Сединов, но еще не отжался)…

«Каролина» же – клуб с молодыми амбициозными игроками, претендующий на плей-офф. Там будет бурный прогресс и у игрока, и у всей команды.

Вот посмотрите на Валентина Зыкова, который забил гол, когда подставил клюшку под бросок перед воротами. Он ведь еще в прошлом сезоне себя зарекомендовал. Он тоже должен выстрелить. Хватит быть звездой в АХЛ, пора делать шаг наверх.

Да, «Каролина» - это будет крутая банда. Свечников же должен исполнять роль одного из главных ковбоев. Иного не представляю.

СТАТИСТИКА ДНЯ

Контрольные матчи

Тампа-Бэй – Каролина – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Джозеф – Чайковски, Валльмарк (СВЕЧНИКОВ), ЗЫКОВ, СВЕЧНИКОВ

ТБ: Липанов (0+0; 0, 2, 1, 9.34)

Волков (0+0; 0, 0, 1, 18.40)

Кучеров (0+0; 0, 0, 3, 18.46)

в Василевский (5-7, 88,6%, 60.00)

К: Свечников (1+1; 0, 0, 1, 15.52)

Зыков (1+0; +1, 0, 2, 14.45)