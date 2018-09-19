Вот это дебют! Андрей Свечников с первого же матча начал зажигать в НХЛ
Второй номер драфта, форвард Андрей Свечников отлично дебютировал в составе «Каролины», набрав 2 (1+1) очка и став первой звездой встречи.
Как только не называли Свечникова! Это и Кучеров в теле Малкина, и Овечкин в теле Ничушкина. Я даже запутался в этих сравнениях, а факт в том, что Андрей не похож ни на одну из этих звезд НХЛ. У него свой путь. При том, я не сомневаюсь, что Свечников уже в этом сезоне станет звездой «Каролины».
В первом же матче он отдал голевую передачу, когда Валльмарк реализовал большинство. А в третьем периоде забил сам, когда тоже в большинстве удачно подключился по правому флангу и нанес с ходу кистевой бросок. Ай, молодца! Вообще сам факт этих пяти минут в большинстве (4:57) для 18-летнего парня говорит о многом. Это контрольный матч, но все же, все же.
«Да-да, это предсезонка, но как же хорош Свечников! Я увидел его впервые в составе «Каролины». У него есть все – сила, скорость, терпение и многое другое».
Я бы еще добавил такое качество, как серьезность. В хорошем смысле слова. То есть человек – не бука, не замкнут в себе. Но он очень серьезно относится к хоккею. Такую черту в 18 лет встретишь далеко не у каждого юниора.
А еще, думаю, Свечникову повезло попасть в «Каролину». Там ведь рядом с ним выбирали «Баффало» (вечное уныние), «Монреаль» (лютая пресса, большое давление), «Оттава» (клуб в руинах), «Аризона» (и только койоты воют на трибунах в пустыне), «Детройт» (былое величие), «Ванкувер» (упал после ухода Сединов, но еще не отжался)…
«Каролина» же – клуб с молодыми амбициозными игроками, претендующий на плей-офф. Там будет бурный прогресс и у игрока, и у всей команды.
Вот посмотрите на Валентина Зыкова, который забил гол, когда подставил клюшку под бросок перед воротами. Он ведь еще в прошлом сезоне себя зарекомендовал. Он тоже должен выстрелить. Хватит быть звездой в АХЛ, пора делать шаг наверх.
Да, «Каролина» - это будет крутая банда. Свечников же должен исполнять роль одного из главных ковбоев. Иного не представляю.
СТАТИСТИКА ДНЯ
Контрольные матчи
Тампа-Бэй – Каролина – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Джозеф – Чайковски, Валльмарк (СВЕЧНИКОВ), ЗЫКОВ, СВЕЧНИКОВ
ТБ: Липанов (0+0; 0, 2, 1, 9.34)
Волков (0+0; 0, 0, 1, 18.40)
Кучеров (0+0; 0, 0, 3, 18.46)
в Василевский (5-7, 88,6%, 60.00)
К: Свечников (1+1; 0, 0, 1, 15.52)
Зыков (1+0; +1, 0, 2, 14.45)