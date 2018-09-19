Казалось, эта история уже давно забыта. Год назад известный российский центрфорвард, чемпион мира Вадим Шипачев подписал контракт с «Вегасом» и улетел за океан. Отношения с бывшим клубом не заладились сразу. И после ссылок в АХЛ россиянин расторг контракт с клубом и вернулся в Россию, где стал олимпийским чемпионом, провел еще один сезон в СКА. А затем перешел в московское «Динамо» и с ходу стал там одним из лучших бомбардиров команды.

«ОН НЕ БЫЛ ПРЕДАН КОМАНДЕ»

Сам Шипачев о своем вояже в «Вегас» вспоминает неохотно. Попытка завоевать НХЛ оказалась, чего уж там, неудачной. И Вадим просто перевернул эту страницу, вновь сосредоточившись на карьере в КХЛ.

Но вот в «Вегасе» о российском форварде вдруг вспомнили год спустя. Причем, довольно в резкой форме и на самом высоком официальном уровне.

- Шипачев приехал в НХЛ, но не был готов играть, - заявил в интервью «The Athletic» генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи. – Он не был предан команде. У него был контракт на девять миллионов долларов. Но перед началом сезона для всех игроков был один месседж: вне зависимости от того, какой у вас статус, отношение ко всем будет одинаковым. Вы должны быть готовы к тяжелой конкуренции и быть командным игроком. В противном случае, у нас не будет на вас времени.

Я отмечу, что год назад Макфи, даже расставаясь с Шипачевым, был куда более сдержан. Но летом «Вегас» добрался до финала в Кубке Стэнли. И в руководстве клуба, видимо, посчитали, что со своими бывшими игроками можно не церемониться.

Однако, почему «Вегас» вдруг вспомнил о Шипачеве именно сейчас год спустя?

ПОЧЕМУ МАКФИ ОПРАВДЫВАЕТСЯ

При всей резкости заявления Макфи его нынешние слова звучат, как… оправдание. Впереди новый сезон. Команды усиливаются всеми возможными способами. И «Вегасу» припомнили, как клуб год назад прошляпил топового игрока. Мало того, что для себя – для всей лиги. Вот Макфи и ринулся в ответную атаку.

А крыть-то особо нечем. С тем, что Шипачев – классный центрфорвард, спорить глупо. Это подтвердят и специалисты, и его одноклубники, ныне выступающие в НХЛ. И, самое главное, - его собственная статистика. Она ведь стабильно очень приличная - и во всех клубах, за которые он выступал, и в сборной страны.

Я не буду спорить с утверждением, что в КХЛ Шипачев более востребован. Потому что на уровне нашей лиге он – состоявшаяся звезда. А за океаном ему пришлось бы завоевывать славу заново. Практика же показывает, что порой игроки, постоянно мелькавшие на обложках российских СМИ, играя в КХЛ, после переезда в НХЛ далеко не так заметны.

Плюс к этому – Шипачев все же в первую очередь технарь. Игрок, который любит подержать шайбу, прочитать ситуацию на площадке, найти неожиданным пасом партнера… Ему большие площадки – не в тягость. Он и на них возиться в углах не станет, все сделает красиво.

Однако, далеко не факт, что и в НХЛ Вадим был бы не так же хорош. Просто в «Вегасе» ему не дали на это шанса. Точнее, не пожелали заметить, как он этот шанс использовал. Потому что свой первый же поединок в НХЛ Шипачев отпраздновал победной шайбой в ворота «Бостона». Не каждый игрок может похвастать, что совершил такое в дебютном матче. Но этот факт не помешал «Вегасу» отправить россиянина в фарм-клуб.

В ЧЕМ ОШИБСЯ ШИПАЧЕВ

Конечно, Вадим ошибся год назад с командой. И дело вовсе не в ее тактике. А в том, что «Вегас» создавался наспех, на коленке. И адаптироваться в нем новичкам было непросто.

Североамериканцы были в более выгодном положении. Просто потому, что они были у себя дома. Юные европейцы, приехавшие завоевывать НХЛ и готовые ради этого проводить по пол сезона в АХЛ, тоже имели бы неплохой шанс.

Но вот 30-летнему игроку в статусе чемпиона мира и лидера сборной России, впервые прилетевшему за океан с семьей и двумя детьми, связываться с «Вегасом» точно не стоило.

Надо было идти в клуб с хорошей и прочной репутацией. И совсем не обязательно в команды, где играют сейчас бывшие партнеры Шипачева по сборной и СКА – Евгений Дадонов или Артемий Панарин. Вадим уже доказал, что и с другими игроками может действовать не менее результативно. Его нынешняя игра в «Динамо» - тому пример.

Просто ему лучше было бы подписать контракт с клубом, где уже хорошо развита вся инфраструктура. Где есть опыт работы с игроками из Европы. Где им помогут обустроиться и почувствовать себя в команде комфортно. И, главное, где тебе не будут врать в глаза. Не будут заявлять, что берут на роль лидера, а начинать совместную работу с ссылки в АХЛ без объяснения причин.

Это все тоже очень важно. И подавляющее большинство клубов НХЛ никогда бы не повело себя с Шипачевым так, как повел «Вегас».

Вот поэтому Макфи сейчас и вынужден сейчас оправдываться. И ради этого своими высказываниями плевать в спину давно покинувшему клуб игроку.

Пусть это останется на его совести. И на его репутации менеджера клуба. Сам Вадим вступать в эту запоздалую полемику не намерен. У него другие заботы. Он в составе «Динамо» готовится к матчу со СКА.