В Казани появился голкипер-бомбардир, который и ворота защищает надежно, и очки набирает почище форвардов, и ничего не стоит.

До этого сезона о существовании в КХЛ голкипера Владислава Подъяпольского знали разве что специалисты. Парень числился в системе «Ак Барса». И, наверное, только мечтал, что когда-нибудь станет в ворота действующего чемпиона.

Однако в нынешнем сентябре 23-летнему вратарю выпал шанс – из-за травмы начал пропускать матчи основной голкипер казанцев Эмиль Гарипов. А его напарник Александр Шарыченков неудачно сыграл в культовом «Зеленом дерби», пропустив за два периода четыре шайбы.

И вот тут-то Подъяпольского и швырнули в самое пекло! Вы только представьте. Восточное классико – «Ак Барс» - «Салават Юлаев». Казанцы горят в Уфе 1:4. И во втором перерыве великий Зинэтула Билялетдинов говорит своему третьему вратарю: «Давай, готовься».

Владислав вышел на третий период и… не пропустил ни одной шайбы. Ни в основное время, ни в овертайме, ни в серии послематчевых буллитов.

«Барсы» выиграли эту встречу 4:5! Подвиг? Еще какой! Но чудеса только начинались…

В следующем матче с «Барысом» Подъяпольский вышел на лед уже в стартовом составе. И на этот раз пропустил две шайбы в основное время. Опять овертайм и на этот раз поражение по буллитам. Всего одно очко для «Ак Ьарса»

Но и тут всплывает одна любопытная статистическая деталь. Оба гола «Ак Барса» забиты с передач Владислава. Именно он начал две единственные результативные атаки «барсов» в этом матче. Чудеса…

Опытный Билялетдинов, конечно, сразу понял, что в его руках оказался не совсем обычный новокузнецкий паренек. Следующая битва - с «Торпедо». Подъяпольский в воротах. 39 сэйвов! Трудная победа казанцев – 4:2. И… Только не падайте в обморок. Еще одно результативное очко на счету Владислава.

Три матча – три очка. В НХЛ такой график считается показателем гроссмейстерского класса. Не для вратарей. Для форвардов, получающих 5-10 миллионов долларов за сезон.

И тут уместно поговорить еще об одном чуде, связанном с Подъяпольским. На этот раз финансовым. Дело в том, что он воспитанник новокузнецкой школы. И играть в КХЛ начал там же, за «Металлург».

Но тут клуб-аутсайдер исключили из лиги. А на хоккейное хозяйство «Кузни» положил свою мощную лапу «Ак Барс». Официально - в порядке шефской помощи. Типа, чтобы помочь «Кузне» уберечь своих воспитанников от жадных взглядов других клубов-олигархов.

Так из Новокузнецка в Казань переехало сразу пять игроков. И общая сумма их трансфера составила… 10 тысяч рублей. Среди них был и Подъяпольский.

Справедливости ради отмечу, что защитника Эдуарда Михайлова и нападающего Ивана Емеца из той пятерки казанцы «Металлургу» уже вернули.

Но вот в то, что Билялетдинов когда-нибудь также легко расстанется с таким самородком, как Подъяпольский, верится с трудом.

Боюсь, что его трансфер из одного клуба КХЛ в другой так и останется величиной в 2000 рублей, став очередным ловким фокусом в нашей хоккейной истории.

Ну пока «Ак Барс» готовится к матчу с «Нефтехимиком». И я жду от Владислава новых чудес!