Самый колоритный матч дня состоялся между «Монреалем» и «Пэнтерз» (2:5). Евгений Дадонов сделал дубль, а Макс Доми врезал Аарону Экбладу.

Груша от вишенки недалеко падает. Макс Доми – весь в своего папу Тая Доми по прозвищу Албанский Агрессор.

Этой ночью маленький Доми отправил в нокаут первого номера драфта Аарона Экблада, хотя защитник «Флориды» даже драться не хотел. Вот как это было.

Max Domi given the rest of the night off after sucker punching Aaron Ekblad pic.twitter.com/T9kZzxSiSC — Scott Matla (@scottmatla) 20 сентября 2018 г.

Бедный Экблад. Он по габаритам – как два Доми, но такой злобности в нем нет.

Вообще Макс – не то, чтобы тафгай. В прошлом сезоне он набрал 45 (9+36) очков в 82 матчах, на драфте его брали в первом раунде. Это вполне себе бомбардир. Но и кулаками махать умеет.

Доми выступал в «Аризоне», но попал под обмен – его отдали в «Монреаль» за Алекса Гальченюка. Тут же «Канадиенс» подписали с Максом двухлетний контракт ($3,15 млн за сезон). Доми объявил, что теперь ненавидит «Торонто», хотя в этой команде провел 12 сезонов его отец.

И вот теперь Макс нажил себе новых кровных врагов. Вратарь «Флориды» Роберто Люонго говорит, что Доми поступил как трус, и «пантеры» этого не забудут.

В этом контрольном матче победили южане благодаря дублю Евгения Дадонова. Атаки у «пантер» были красивыми, комбинационными. В итоге Дадонов был признан первой звездой матча.

EVGENII DADONOV HAMMERS HOME ALEKSANDER BARKOV'S BEAUTY OF A PASS!#Panthers pic.twitter.com/HXS2XX99Bf — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 20 сентября 2018 г.

Отметим и Никиту Щербака, который замкнул ворота после передачи Пеки. Конкуренция в составе «Монреаля» не сумасшедшая, а Никите пора уже закрепиться в основе НХЛ.

СТАТИСТИКА ДНЯ

Контрольные матчи

Рейнджерс – Филадельфия – 4:6 (2:3, 1:2, 1:1)

Белески, Спунер, БУЧНЕВИЧ, Хытил (БУЧНЕВИЧ) – Линдблом (2), Найт, Уиз, РУБЦОВ, ВОРОБЬЕВ

Р: Бучневич (1+1; +1, 0, 5, 15.13)

Наместников (0+0; -1, 4, 1, 18.17)

Ф: Воробьев (1+0; 0, 2, 3, 17.33)

Рубцов (1+0; 0, 0, 2, 12.25)

Замула (0+0; 0, 0, 0, 14.47)

Монреаль – Флорида – 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)

Пека, ЩЕРБАК – ДАДОНОВ (2), Макканн (2), Бьюгстад

М: Щербак (1+0; -3, 0, 4, 12.59)

Ф: Киселевич (0+0; +2, 2, 1, 18.38)

Дадонов (2+0; +1, 0, 4, 14.45)

Мамин (0+0; 0, 2, 0, 9.07)

Миннесота – Сент-Луис – 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

Фер, Клоос – Блэйс (КОСТИН), Бозак (2)

Полностью статистика недоступна. За «Блюз» сыграли форварды Клим Костин, Алексей Торопченко и Иван Барбашев, за «Уайлд» – форвард Дмитрий Соколов.

Каролина – Тампа-Бэй – 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

Куокканен, Хэмилтон, Нечас, Ферланд, Готье, Славин – Качук

ТБ: Сергачев (0+0; +1, 2, 4, 24.09)

Сосунов (0+0; -1, 0, 1, 16.27)

Оттава – Торонто – 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Хлапик – Мэттьюз (ЗАЙЦЕВ), Бракко, Эннис (2)

Т: Зайцев (0+1; +3, 2, 0, 21.44)

Ванкувер – Калгари* – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Лайпсик – Филлипс, Фу (ЗАВГОРОДНИЙ), Мангапэйн, Вялимяки

К: Завгородний (0+1; +1, 0, 1, 10.44)

Бостон – Калгари*– 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Дебраск (2), Миллер – Монахэн

Детройт – Питтсбург – 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Т.Хэмилтон, Йокинен, Расмуссен – Грант, Хаггерти

* Команды разбились на два состава и провели два матча друг с другом.

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.