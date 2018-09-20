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Груша от вишенки недалеко падает. Макс Доми – весь в своего папу Тая Доми по прозвищу Албанский Агрессор.

Этой ночью маленький Доми отправил в нокаут первого номера драфта Аарона Экблада, хотя защитник «Флориды» даже драться не хотел. Вот как это было.

Бедный Экблад. Он по габаритам – как два Доми, но такой злобности в нем нет.

Вообще Макс – не то, чтобы тафгай. В прошлом сезоне он набрал 45 (9+36) очков в 82 матчах, на драфте его брали в первом раунде. Это вполне себе бомбардир. Но и кулаками махать умеет.

Доми выступал в «Аризоне», но попал под обмен – его отдали в «Монреаль» за Алекса Гальченюка. Тут же «Канадиенс» подписали с Максом двухлетний контракт ($3,15 млн за сезон). Доми объявил, что теперь ненавидит «Торонто», хотя в этой команде провел 12 сезонов его отец.

И вот теперь Макс нажил себе новых кровных врагов. Вратарь «Флориды» Роберто Люонго говорит, что Доми поступил как трус, и «пантеры» этого не забудут.

В этом контрольном матче победили южане благодаря дублю Евгения Дадонова. Атаки у «пантер» были красивыми, комбинационными. В итоге Дадонов был признан первой звездой матча.

Отметим и Никиту Щербака, который замкнул ворота после передачи Пеки. Конкуренция в составе «Монреаля» не сумасшедшая, а Никите пора уже закрепиться в основе НХЛ.

СТАТИСТИКА ДНЯ

Контрольные матчи

Рейнджерс – Филадельфия – 4:6 (2:3, 1:2, 1:1)

Белески, Спунер, БУЧНЕВИЧ, Хытил (БУЧНЕВИЧ) – Линдблом (2), Найт, Уиз, РУБЦОВ, ВОРОБЬЕВ

Р: Бучневич (1+1; +1, 0, 5, 15.13)
Наместников (0+0; -1, 4, 1, 18.17)

Ф: Воробьев (1+0; 0, 2, 3, 17.33)
Рубцов (1+0; 0, 0, 2, 12.25)
Замула (0+0; 0, 0, 0, 14.47)

Монреаль – Флорида – 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)

Пека, ЩЕРБАК – ДАДОНОВ (2), Макканн (2), Бьюгстад

М: Щербак (1+0; -3, 0, 4, 12.59)

Ф: Киселевич (0+0; +2, 2, 1, 18.38)
Дадонов (2+0; +1, 0, 4, 14.45)
Мамин (0+0; 0, 2, 0, 9.07)

Миннесота – Сент-Луис – 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

Фер, Клоос – Блэйс (КОСТИН), Бозак (2)

Полностью статистика недоступна. За «Блюз» сыграли форварды Клим Костин, Алексей Торопченко и Иван Барбашев, за «Уайлд» – форвард Дмитрий Соколов.

Каролина – Тампа-Бэй – 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

Куокканен, Хэмилтон, Нечас, Ферланд, Готье, Славин – Качук

ТБ: Сергачев (0+0; +1, 2, 4, 24.09)
Сосунов (0+0; -1, 0, 1, 16.27)

Оттава – Торонто – 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Хлапик – Мэттьюз (ЗАЙЦЕВ), Бракко, Эннис (2)

Т: Зайцев (0+1; +3, 2, 0, 21.44)

Ванкувер – Калгари* – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Лайпсик – Филлипс, Фу (ЗАВГОРОДНИЙ), Мангапэйн, Вялимяки

К: Завгородний (0+1; +1, 0, 1, 10.44)

Бостон – Калгари*– 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Дебраск (2), Миллер – Монахэн

Детройт – Питтсбург – 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Т.Хэмилтон, Йокинен, Расмуссен – Грант, Хаггерти

* Команды разбились на два состава и провели два матча друг с другом.

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.

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