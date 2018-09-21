Ну да, это только предсезонка, контрольные матчи. Однако ошеломление в том, что «Лос-Анджелес» выставил на матч не только Илью Ковальчука, но и капитана Анже Копитара, силовика Дастина Брауна, в защите был Дион Фанеф, в воротах – Джонатан Куик. Это был не совсем уж второй состав, мягко говоря. Тем более «Вегас» выбил «Кингз» в первом раунде недавнего плей-офф со счетом 0-3 в серии, позволив себе забить только три гола. То есть соперник – принципиальнее некуда.

Не удивительно, что в такой рубке, когда команда пролетела со счетом 2:7, Ковальчук схватил «-2» за полезность. При этом Илья нанес три броска, отработал четыре минуты в большинстве. Свой гол он забил при счете 1:6. И давайте признаем, это была очень красивая шайба – Ковальчук обвел четверых соперников и нанес красивый остроумный бросок.

BREAKING: Ilya Kovalchuk still has it 🤯 pic.twitter.com/FcHiyNMzux — LA Kings (@LAKings) 21 сентября 2018 г.

Вот что об этом сказал сам Илья: «Этот гол не имеет никакого значения. Мы не можем так играть, особенно у себя дома в Лос-Анджелесе. В целом я себя чувствовал лучше, чем в первом матче. Мне нужно еще несколько предсезонных матчей, чтобы подготовиться. И пока не могу сказать, стала ли игра в НХЛ быстрее с 2013 года, когда я покидал лигу. Надо проверить себя в первом официальном матче против «Сан-Хосе»…»

А там у «акул» должны быть и Эрик Карлссон, и Брент Бернс. Матч получится умопомрачительным – 5 октября, не пропустите.

СТАТИСТИКА ДНЯ

Контрольные матчи

Монреаль – Вашингтон – 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)

Галлахер, Шапю, де ла Роуз, Лехконен, ВАЛИЕВ – ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ), Хоббс (ОВЕЧКИН)

М: Валиев (1+0; +3, 0, 2)

В: Овечкин (1+1; -2, 0, 2)

Кузнецов (0+1; -2, 2, 1)

Миннесота – Даллас – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Паризе – Хейсканен, Даулинг (ГУРЬЯНОВ), Факса

Д: Гурьянов (0+1; +2, 2, 2, 10.20)

Ничушкин (0+0; 0, 0, 1, 19.00)

в Худобин (14-14, 100%, 30.09)

Айлендерс – Нью-Джерси – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Беллоуз, Ли

НД: Яковлев (0+0; 0, 0, 0, 19.57)

Детройт – Чикаго – 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Ванек, Атанасиу, Е.СВЕЧНИКОВ, Нюквист – П.Кейн, Энтвистл

Д: Е.Свечников (1+0; 0, 0, 2, 11.37)

Ванкувер – Лос-Анджелес* – 4:3 бул. (1:0, 0:3, 2:0, 1:0)

Хорват (2), Берчи, ГОЛДОБИН (п.бул.) – Кемпе, Пирсон, Этем

В: Голдобин (0+0; +1, 2, 0, 14.41)

Лос-Анджелес* – Вегас – 2:7 (0:3, 1:3, 1:1)

Картер, КОВАЛЬЧУК – Карлссон, Карр, Р.Смит, Маршессо (2), Хаг, Колесар

ЛА: Ковальчук (1+0; -2, 0, 3, 19.20)

Эдмонтон – Виннипег – 7:3 (1:0, 2:2, 4:1)

Пулюярви, Ньюджент-Хопкинс (2), Рэтти (2), Макдэвид, Лучич – Дано, Лаури, Копп

Анахайм – Сан-Хосе – 3:7 (2:1, 1:3, 0:3)

Каше (2), Силфверберг – Суомела (2), Лабанк, Шимек, Миддлтон, Радил, Донской

* Команды разбились на два состава и провели два матча друг с другом.

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.