21 сентября прославленный нападающий сборной СССР Александр Кожевников отмечает 60-юбилей. Накануне с ним побеседовал обозреватель «Советского спорта».

О регалиях

– Больше всего горжусь первой из двух своих олимпийских наград. Завоевал ее в Сараеве. Поехал в Югославию из… больницы. Виктору Тихонову нужны были снайперы, а я тогда забивал чуть ли не по голу за матч. Тогда выстрелило наше звено – с Витей Тюменевым и Колей Дроздецким. Я забил победный гол чехам в матче, сравнимым с финалом. После моего щелчка из-за синей линии шайба рикошетом от перекладины и спины вратаря Шиндела запорхнула в ворота. Потом Володя Крутов их добил. «Так было задумано», – теперь в шутку отвечаю, когда спрашивают о том голе.

В Калгари я тоже отправился с больничной койки. Колено уже не деражло, даже до конца не разгибалось. Но Тихонов помнил Сараево и пригласил меня в сборную, хотя его помощник Игорь Дмитриев проталкивал молодого Немчинова. К сожалению, в Канаде подвела нога, я сыграл всего два матча. Выходил в тройке с юным Могильным и Черных.

О «Спартаке»

– Я с детства мечтал о ромбике, грезил «Спартаком». Но приехав туда из Пензы, сник. Даже пустился в бега. Были жирные предложения из московского «Динамо» и Минска. Но с приходом Бориса Павловича Кулагина все нормализовалось. И я остался в «Спартаке». Кстати, надеть красно-белую форму готовы были братья Макаровы, Ларионов, Мыльников…

Почему потом ушел в «Крылья Советов»? Потому что не сработался с новым тренером Майоровым. Он считал меня «сачком», отказался выполнять просьбы игроков. Да и руководил командой по-старому. Ходячий анахронизм.

Дмитриев обещанного не выполнил. Может, из ревности? Толкал в сборную своего, а взяли меня. Я ведь тогда много забивал и отдавал.

О тренерах

– Мой любимый тренер – Кулагин. Очень строгий, но при этом психолог. Приезжал ко мне ночевать с раскладушкой. Чтоб я не сорвался, не нарушал режим. Много с ним беседовали на разные темы. Это стало переломным моментом в карьере.

Виктора Васильевича тоже считаю великим тренером. Он столько выигрывал, переламывал ход неудачно складывающихся матчей. У него потрясающий вкус на игроков. Думаю, я его доверие оправдал.

Жаль, что Кулагину пришлось уйти из «Спартака». Он умер от инсульта почти в забвении перед Олимпиадой в Калгари. На похороны нас Тихонов не хотел отпускать. Со сбора. Но мы со Славой Фетисова отпросились и поехали.

О колючих защитниках

– Самые противные – динамовцы Валерий Васильев и Саша Билялетдинов. С первым я играл на чемпионате мира 1982 года, куда приехал Гретцки. Валерий Иванович мог так подкатиться, что у нападающего потом долго искры сыпались из глаз. Сейчас, правда, эти «мельницы» запрещены. Билялетдинов же запросто мог расколоть. Подлавливал соперников и нещадно бил их.

Слава Фетисов и Леша Касатонов больше тяготели к созиданию. С ними было проще.

Трудно было забить Третьяку. Как-то в феврале 1982-го мне дважды это удалось. Мы вели 5:0, но в третьем периоде Третьяк ловил все. «Спартак» с трудом удержал победу – 5:4.

О чемпионстве

– Почему «Спартак» так и подвинул ЦСКА с трона? Нам не хватало такого вратаря, как Третьяк. Витя Дорощенко был классным голкипером, спокойным, стабильным. Но в дерби с армейцами ему не хватало куража, часто допускал ошибки. «Начинали дерби с 0:1», – шутили мы по этому поводу.

Зато московское «Динамо» при Кулагине мы постоянно обыгрывали. Знаю, Владимир Юрзинов давно не любил нас, спартаковцев. Говорил: «Это не спартаковский дух, а спартаковский душок».

О детях и аренах

– Мои дочь и сын болеют за… ЦСКА. Не удивляйтесь. Мы ведь жили в одном доме с Михайловыми. Вот дети и подружились. Мария сейчас почти не ходит на хоккей – воспитывает троих малышей. Да и сам я не частый гость на «Спартаке». Считаю, что ему лучше играть в Сокольниках. Сейчас решают, строить там арену на 15 тысяч или нет. Мне не нравится, что теперь «Спартак» играет на «ЦСКА Арене». Хотя мы же как-то делили дворец спорта в Лужниках с двумя московскими клубами. Он никому из них не принадлежал. Какое-то время мы принимали соперников в трехтысячнике ЦСКА на Ленинградском проспекте. Когда Лужники готовили к Олимпиаде-80.

2 октября «Спартак» будет меня чествовать. Приходите на матч со СКА.

О журналистике

– Раньше меня приглашали на ТВ в качестве эксперта, потом стали звонить реже. Видно, стал кому-то неугоден. Всегда отвечаю вашим коллегам на вопросы. Говорю все, как есть. Правду. Третьяку это не нравится. Часто жалуется на меня в верхах. А Быков на чемпионате мира-2011 в Братиславе пожаловался самому Путину.

Много о себе читал и слышал разного, дурного. Мол, и анархист я, и пьяница. Чушь. Просто люблю свободу. А если б нарушал режим, то вряд ли бы выходил на лед в 60. Многие мои товарищи уже лежат в земле. Недавно вот Витю Тюменева похоронили. Год назад – Сергея Мыльникова.

Да, на льду я был индивидуалистом. В отличие, скажем, от нашего капитана Сергея Капустина. Поэтому у меня с ним и не сложилась «химия». Зато я много забивал, причем не самых логичных шайб. И с таким изношенными коленями.