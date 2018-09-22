Гости не изменили себе и одержали девятую подряд победу над «Локомотивом» на его поле.

КЛУБОК ИНТРИГ

Матч Ярославля и Питера – запутанный клубок интриг. Сосчитать палец двух рук не хватит. Но все-таки попытаемся. Главная – Квартальнов против СКА, потом «Локомотив» против СКА, Квартальнов против Воробьева, Кудашов против Ярославля, Херсли против «Локомотива», Гавриков против «Локомотива», Плотников против Ярославля, Курчинин против Ярославля, «Локомотив» против Воробьева. Еще две из намечавшихся интриг умерли до начала игры. Потому что в составе хозяев не оказалось вратаря Салака и юного форварда Денисенко, у которых со СКА старые и еще не протухшие счеты.

Для ярославской молодежи выстрелить на глазах Ильи Воробьева и его помощников – распрекрасный шанс попасть на заметку тренерам сборной. В первую очередь это касается Красковского и Елесина, в меньшей степени – Локтионова, сумевшего завоевать золото в Минске-2014, сыграв всего одну смену. Сделать это не удалось.

ШЕСТЕРКИН И КОНОВАЛОВ

В отсутствие Салака Квартальнов бросил в бой 20-летнего Коновалова. Он против СКА до этого не играл, прошлой весной прокладывал для «Локо» путь к Кубку Харламова, главному трофею МХЛ.

У СКА пост номер один сохранил за собой Шестеркин, засушивший сухарь в московском матче против «Динамо». Неужели тренер вратарей Питера и сборной Рашит Давыдов услышал крик души нашего обозревателя Павла Лысенкова, обеспокоившегося тем, что Шестеркин может вырасти в топ-вратаря не в КХЛ, а за океаном, в «Рейнджерс»? Думаю, ничего страшного и тем более криминального в том не будет. Вспомним, в какой системе координат звездами стали Хабибулин, Набоков, Бобровский. Да и по большому счету большой Василевский, уехавший в «Тампу» в статусе первого номера «Салавата Юлаева» и чемпиона мира.

Вратари жгли, почти полматча сохраняя нули на табло. Но после гола-красавца Прохоркина Коновалов поплыл. Стал пороть ошибки на выходах, за которые, правда, наказания не последовало. В третьем периоде молодой воротчик реабилитировался, взяв мертвую шайбу от Гусева.

Шестеркин же действовал безупречно все 60 минут. В четверг он лишил заброшенной шайбы претендента на роль лидера атак «Динамо» Кагарлицкого, а теперь – технаря Локтионова. Лучший бомбардир железнодорожников вышел 1 в 0, но олимпийского чемпиона перехитрить не смог. В отличие от своего партнера по минской сборной Тихонова, который в похожей ситуации сначала оставил с носом защитника Кутузова (тоже ведь героя Минска-2014), а потом и Коновалова.

ТРИ ЗВЕНА ДЛЯ СБОРНОЙ

Легенда Борис Михайлов любит термин «сумма мастерства». Она выше у СКА. Еще раз доказано этим матчем. Похоже, у СКА сложились три тройки для сборной. Первая, Кетов – Каблуков – Тихонов, не только сдерживает лидеров соперников, но и сама решает исход матчей. Так было в Москве (решающим стал гол Тихонова в меньшинстве), та же картина повторилась и в Ярославле.

Молодое звено Барабанов – Прохоркин – Кузьменко ныне хвалят хором. А ведь летом в разговоре со мной наставник СКА выразил сомнение в этой «химии». Фирменный «кораблик» Барабанова (это вираж с расположенными на 180 градусов друг относительно друга коньками) и пас-конфетка на ближнюю штангу Прохоркину запутали оборону хозяев с вратарем и решили исход матча.

А птица-тройка Якупов – Дацюк – Гусев обсуждению не подлежит. Хотя кто-то видит в ней на правом крыле автора золотого олимпийского гола Капризова. Почему нет? Чем не стимул для первого номера драфта НХЛ-2011 ускорить свою перезагрузку.

…Квартальнов на лавке жадно глотал минералку, потирал руки, требуя от своего «детского сада» невозможного. Молодой Иванов без тени робости втыкался в титулованных армейцев, а Гавриков едва не задушил в жарких объятиях вышедшего из берегов Ильенко. Только все это никак не отразилось на результате. «Локомотив» не снял проклятие родных стен в матчах против СКА. Девять поражений подряд от Питера в Ярославле!

P.S. Лучшими игроками матча признаны Елесин и Шестеркин.

СТАТИСТИКА

Локомотив – СКА – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0).

«Арена-2000». 9000 зрителей.

Голы: 0:1 Прохоркин 6 (Барабанов, Белов, 27.46), 0:2 Тихонов 4 (Кетов, Гавриков, 35.39).

Вратари: Коновалов – Шестеркин.

Броски: 26-33.

Штраф: 8-4.