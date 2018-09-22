Интервью с 39-летним форвардом бело-голубых Максимом Афиногеновым после победы московского «Динамо» над минчанами – 5:2.

Это был лучший поединок московского «Динамо» с начала сезона. Все тройки провели его на одном дыхании. Но результат, как обычно сделало звено Шипачева.

Перед этим поединком бело-голубые занимали последнее место в Западной конференции. И при этом были лучшим клубом КХЛ по реализации большинства.

Это парадокс, в который трудно поверить. Но, тем не менее, динамовцы вновь доказали свою состоятельность в неравных составах, трижды реализовав лишнего. А героем этой встречи стал форвард Максим Афиногенов, который все три шайбы затолкал в ворота с пятачка, буквально с метра, оформив свой первый хет-трик в КХЛ. Ни в СКА, ни в «Витязе» ему так мощно выступить в одном матче не удавалось. И вот в 39 лет снайперский успех пришел в родном «Динамо».

После матча обозреватель «Советского спорта» подошел поздравить Максима с удачной игрой…

– Здорово, что так уверенно выиграли, – сказал Афиногенов в ответ. – Нам нужны победы, поэтому за любую игру цепляемся. Это очень важный матч был для нас.

– Со стороны, казалось, что не только важный, но и лучший матч в сезоне – для московского «Динамо».

– Пожалуй… Мы как раз перед этой встречей разговаривали с ребятами. О том, что все надо начать с чистого листа. Мы же сейчас находимся в таблице не там, где хотели. И не там, где можем. Надо было выкарабкиваться.

– С первых минут игра в атаке пошла.

– А я бы сказал, что не только в нападении все хорошо было. Мы и в защите сегодня уверенно и надежно сыграли. Ничего сопернику в контратаках не позволили сделать.

– Прощу прощения за уже бородатую шутку. Но сегодня вы действительно все три гола с метра забили, напомнив о своем знаменитом некогда рекламном ролике. Это теперь ваша постоянная роль в большинстве – биться на пятачке?

– Ну так я же попал! А что касается нашей тактики в большинстве, зачем же я все секреты сейчас буду раскрывать? У нас есть свои варианты розыгрыша, но рассказывать о них я не буду.

– В КХЛ у вас первый хет-трик. А до этого года по три шайбы в матче забивали?

– В НХЛ хет-трики точно были. Не помню точно, когда... По-моему, даже в последнем сезоне, перед возвращением в Россию

– Теперь болельщики ждут от «Динамо» победных серий, которых в этом сезоне пока не было.

– Мы тоже об этом думаем. Надо любые матчи выигрывать, цепляться за результат. Сегодня ведь тоже было тяжело. Но мы все преодолели. Надеюсь, что с таким же настроем выйдем и на «Барыс». Очки нужны! И все от нас зависит.

– Какие ошибки после СКА удалось исправить?

– Не волнуйтесь за ошибки. Мы их все в команде разобрали и выводы сделали.

– Для передач Шипачева какой эпитет подберете?

– Да молодцы партнеры! Дима Кагарлицкий и Вадим Шипачев… Приятно с ними играть. Могли ведь и больше сегодня забить. Моментов много было.