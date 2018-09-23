Минул еще один игровой день и что же?! СКА одержал шестую победу подряд. На этот раз над «Локомотивом» - 2:0. Подробнее о победе питерцев – в репортаже нашего обозревателя Владислава Домрачева.

Да, бог с ней даже, с победной серией которая на многих любителей хоккея навевает тоскливое дежавю двух прошлых сезонов.

Тут важно то, что армейцы уже три матча не позволяют распечатать свои ворота, обыграв «Северсталь», московское «Динамо» и «Локомотив» с общим счетом 11:0! Если так и дальше пойдет, СКА опять подомнет под себя остальные команды, придушив их вот такими «сухими» победами.

Тем не менее, молодой тренерский штаб СКА надо похвалить. И за то, что наладили в команде четкую игру. А главное – за то, что прислушались к гневной колонке нашего обозревателя Павла Лысенкова и стали гораздо больше доверять молодому российскому голкиперу Игорю Шестеркину.

А он и не подводит! Два матча – два «сухаря».

Бело-голубые, кстати, после поражения от СКА не долго горевали. А собрали волю в кулак и в субботу разгромили в Москве минчан – 5:2, уйдя с позорного последнего места в таблице Западной конференции. Московское «Динамо» - абсолютный лидер КХЛ по реализации большинства. И в битве с белорусским клубом они вновь это доказали, трижды наказав соперников за удаления.

Ну а героем матча стал форвард москвичей Максим Афиногенов. Хет-трик в 39 лет! Фантастический результат. Об этих голах с ветераном в динамовской раздевалке сразу после игры поговорил наш обозреватель Дмитрий Пономаренко.

Но главное то чудо даже не в том, что Афиногенов все также хорош, как и 20 лет назад. А в том, что это его первый хет-трик в КХЛ. Ведь ни за три года в СКА, ни за пять лет в «Витязе» Максим ни разу не забрасывал три шайбы в одном матче. Хотя в НХЛ делал это не раз.

Но стоило вернуться в родное «Динамо», и нате вам – хет-трик чуть ли не на день рождения, который форвард отпраздновал в начале сентября. Это прямо-таки негласный совет другому нашему известному ветерану – 40-летнему Павлу Дацюку, который пока счет голам в этом сезоне не открыл, выступая за СКА. А вернулся бы летом в родной «Автомобилист», глядишь, тоже уже хет-трики бы отмечал и был на первом месте в таблице КХЛ вместе с уральским клубом.

Также в «Советском спорте» продолжилась тема «высоких запросов» экс-тренера сборной России Олега Знарка. Тем, кто не прочь посчитать деньги в чужих карманах – подробная хронология событий, связанных с изменениями зарплаты наставника-золотодобытчика за последние четыре года.

Ну и напоследок – новости из-за океана, где недавний армеец Сергей Шумаков готовится к сезону в составе «Вашингтона» и пока не может отличиться в предсезонных поединках, как, впрочем, и более признанные лидеры «столичных».