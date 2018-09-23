Если даже поп-звезда Ольга Бузова призывает верить в «Трактор», неужели мы отвернемся от самобытного клуба из Челябинска? Да ни за что!

«Как это развидеть?» - трут глаза мужички из Челябинска, натыкаясь в соцсетях на видео, как поп-звезда Ольга Бузова с 14 млн подписчиков в инстаграме крутится у зеркала в свитере «Трактора» с номером один на спине. И чуть ли не признается в любви этому клубу КХЛ.

Между прочим, грамотный ход. Бузова приехала в Челябинск с концертом, который прошел на арене «Трактора». И чтобы подогреть местную публику, расположить ее к себе, Ольга примерила хоккейную «сетку». Я помню, как Шнур плясал по сцене в свитере «Авангарда», и как он же выступал в свитере СКА во время чемпионского парада в Санкт-Петербурге.

Ничего личного, только бизнес.

Да, пока приезд Бузовой – главное событие в сезоне «Трактора», а этот клуб не унижает только ленивый. Два сокрушительных поражения, от «Йокерита» и «Спартака», с общим счетом 1:14 могли поставить на колени кого угодно. Главный тренер Герман Титов оказался на грани увольнения…

Но уже в следующем матче «Трактор» спасся чудесным образом, когда уступал 2:3 в третьем периоде, но забил гол за 0,9 секунды до окончания овертайма. Там отличился Игорь Исаев после того, как челябинцы сорвали атаку «Сочи». Это была командная работа, и главное, Титов по-прежнему настаивал на своей догме – хоккей от атаки (32 броска за матч).

Руководство «Трактора» выступило с заявлением, что не надо поддаваться панике, от провалов никто не застрахован, команда переживает трудный период становления, и ее нужно поддержать.

И тут есть два пути – сами думайте, по какому идти. Или махать шашкой, называя Титова «физруком» и увольняя с поста. Или потерпеть, вспомнив, что в прошлом сезоне «Трактор» в первых 13 матчах потерпел девять поражений. А потом был выход в полуфинал Кубка Гагарина и бронза.

Сейчас у челябинцев – 7 очков в восьми матчах. Одного балла не хватает до зоны плей-офф. Если бы двухочковая система работала в прошлом сезоне, «Трактор» имел бы те же 7 очков. То есть ничего не изменилось, кроме впечатления от игры. Местами оно ужасное. Но видите, уже проблескивает характер.

И если даже сама Ольга Бузова призывает верить в «Трактор», неужели мы отвернемся от самобытного клуба из Челябинска? Да ни за что!