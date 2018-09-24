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Светская дива Ольга Бузова нагрянула с концертом в Челябинск. И не утерпела, чтоб не сделать эротическое видео в игровом свитере «Трактора».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от buzova_fan (@olga_buzova_fan_club89)

Вышло очень даже впечатляюще. Когда Ольга игриво повертела перед камерой самой соблазнительной частью тела, где красовались буквы «ЧТПЗ», сердца многих уральских мачо наполнились законной гордостью. Настолько, что они даже позабыли о недавних неудачах своего клуба.

Мой коллега Павел Лысенков в своей авторской колонке предположил, что Бузова таким образом привлекала челябинских на свой концерт…

Может быть. А может Ольга подыскивает себе в «Тракторе» нового спутника жизни? Намек то она сделал более, чем прозрачный! Точнее, от свитера до пола вообще ничем не прикрытый! А что? Муж-футболист у Бузовой уже был. Так почему бы теперь с хоккеистом отношения не завести? Это ребята более брутальные, да и более надежные. Особенно, в Челябинске, где как известно обитают самые суровые мужики в мире. В общем, не теряйтесь, «трактористы». Первый шаг Оля сама сделала. Ответный ход – за вами!

Опять же хоккеисты и зарабатывают неплохо! Вон Патрик Лайне, 20 лет всего пацану, а уже гоняет на спортивном авто за 160 тысяч евро на зависть своим партнерам по «Виннипегу». Ну а кто поручится, что, к примеру, челябинец Виталий Кравцов следующим летом не подмахнет контракт новичка с «Рейнджерс» и не купит себе такое же?

Впрочем, наши парни Евгений Свечников, Денис Гурьянов, Никита Щербак уже там! И в отличие от пижона Лайне, не машины покупают, а бьются за клубы НХЛ в предсезонных матчах и забивают. Потому что правильные пацаны! А как именно шайбы залетали в ворота после их броскови кто победил – читайте в нашем постоянном обзоре событий НХЛ.

В КХЛ же в воскресенье было редкое затишье – всего один матч. Да и тот за пределами нашей страны. «Спартак» в Риге одолел местное «Динамо» – 3:1, забросив все свои шайбы еще в первом периоде на глазах 10 тысяч огорченных латышей. Причем два последних гола москвичи забили в течении 45 секунд. Особенно эффектный бросок удался лучшему бомбардиру красно-белых Александру Хохлачеву, который уложил шайбу с кистей точно над плечом голкипера.

Эта победа позволила «Спартаку» чуть ли не вплотную приблизиться к ЦСКА в турнирной таблице. А ведь скоро московское дерби! Ой, что будет, когда «гладиаторы» сойдутся с армейцамина одной арене, которую никак поделить не могут…Впрочем, о дележке там и речи нет ЦСКА – единственный и полновластный хозяин дворца в Петровском парке.

Ну а в понедельник в КХЛ пройдет пять поединков.

Сумеют ли московские динамовцы впервые в этом сезоне одержать вторую победу кряду?

Удастся ли «Сибири» прервать серию из 9 поражений, которая длится с самого старта чемпионата?

Хватит ли меткости у лидера «Салавата» Линуса Умарка, чтобы после матча с «Трактором» возглавить список лучших бомбардиров КХЛ?

Смотрите и наслаждайтесь!

А о самых ярких эпизодах в этих событиях читайте на сайте «Советского спорта»!

АНОНС ДНЯ

17.00* Трактор – Салават Юлаев (КХЛ ТВ)
19.00 Нефтехимик –Куньлунь
19.30 Авангард – Амур
19.30 Ак Барс – Сибирь (КХЛ ТВ)
19.30 Динамо М –Барыс (КХЛ ТВHD)

* Время московское.

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