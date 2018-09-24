Светская дива Ольга Бузова нагрянула с концертом в Челябинск. И не утерпела, чтоб не сделать эротическое видео в игровом свитере «Трактора».

Вышло очень даже впечатляюще. Когда Ольга игриво повертела перед камерой самой соблазнительной частью тела, где красовались буквы «ЧТПЗ», сердца многих уральских мачо наполнились законной гордостью. Настолько, что они даже позабыли о недавних неудачах своего клуба.

Мой коллега Павел Лысенков в своей авторской колонке предположил, что Бузова таким образом привлекала челябинских на свой концерт…

Может быть. А может Ольга подыскивает себе в «Тракторе» нового спутника жизни? Намек то она сделал более, чем прозрачный! Точнее, от свитера до пола вообще ничем не прикрытый! А что? Муж-футболист у Бузовой уже был. Так почему бы теперь с хоккеистом отношения не завести? Это ребята более брутальные, да и более надежные. Особенно, в Челябинске, где как известно обитают самые суровые мужики в мире. В общем, не теряйтесь, «трактористы». Первый шаг Оля сама сделала. Ответный ход – за вами!

Опять же хоккеисты и зарабатывают неплохо! Вон Патрик Лайне, 20 лет всего пацану, а уже гоняет на спортивном авто за 160 тысяч евро на зависть своим партнерам по «Виннипегу». Ну а кто поручится, что, к примеру, челябинец Виталий Кравцов следующим летом не подмахнет контракт новичка с «Рейнджерс» и не купит себе такое же?

Впрочем, наши парни Евгений Свечников, Денис Гурьянов, Никита Щербак уже там! И в отличие от пижона Лайне, не машины покупают, а бьются за клубы НХЛ в предсезонных матчах и забивают. Потому что правильные пацаны! А как именно шайбы залетали в ворота после их броскови кто победил – читайте в нашем постоянном обзоре событий НХЛ.

В КХЛ же в воскресенье было редкое затишье – всего один матч. Да и тот за пределами нашей страны. «Спартак» в Риге одолел местное «Динамо» – 3:1, забросив все свои шайбы еще в первом периоде на глазах 10 тысяч огорченных латышей. Причем два последних гола москвичи забили в течении 45 секунд. Особенно эффектный бросок удался лучшему бомбардиру красно-белых Александру Хохлачеву, который уложил шайбу с кистей точно над плечом голкипера.

Эта победа позволила «Спартаку» чуть ли не вплотную приблизиться к ЦСКА в турнирной таблице. А ведь скоро московское дерби! Ой, что будет, когда «гладиаторы» сойдутся с армейцамина одной арене, которую никак поделить не могут…Впрочем, о дележке там и речи нет ЦСКА – единственный и полновластный хозяин дворца в Петровском парке.

Ну а в понедельник в КХЛ пройдет пять поединков.

Сумеют ли московские динамовцы впервые в этом сезоне одержать вторую победу кряду?

Удастся ли «Сибири» прервать серию из 9 поражений, которая длится с самого старта чемпионата?

Хватит ли меткости у лидера «Салавата» Линуса Умарка, чтобы после матча с «Трактором» возглавить список лучших бомбардиров КХЛ?

Смотрите и наслаждайтесь!

А о самых ярких эпизодах в этих событиях читайте на сайте «Советского спорта»!

АНОНС ДНЯ

17.00* Трактор – Салават Юлаев (КХЛ ТВ)

19.00 Нефтехимик –Куньлунь

19.30 Авангард – Амур

19.30 Ак Барс – Сибирь (КХЛ ТВ)

19.30 Динамо М –Барыс (КХЛ ТВHD)

* Время московское.